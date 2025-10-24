Після депресії та алкогольної залежності: де зараз Назар Грабар, брат якого загинув на війні

Назар Грабар – український танцюрист, блогер, модель, актор та ветеран, який сьогодні також активно займається волонтерством. Йому 33 роки – саме стільки було його рідному брату Іллі, коли той загинув на війні.

У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз і як живе Назар Грабар після важкої депресії, спричиненої втратою близької людини.

Де зараз і як живе Назар Грабар?

Назар Грабар відверто поділився особистою історією боротьби з депресією та алкогольною залежністю, яка з'явилася після загибелі його рідного брата на фронті.

Він розповідав, що був період, коли щодня вживав алкоголь, аби заглушити біль і просто заснути. Єдине, що йому допомогло, – це робота з психологом, який навчив його говорити про свої почуття та постійно шукати сенс життя.

Після початку повномасштабної війни Назар Грабар також став на захист України. Однак після загибелі брата звільнився в запас, адже залишився єдиним годувальником у сім'ї.

Сьогодні Назар активно волонтерить і допомагає українським захисникам. Крім того, він створив благодійний фонд, який опікується дітьми.

У 2025 році стало відомо про стосунки Назара з новою дівчиною. Зараз Грабар виглядає щасливим і робить усе, аби почуватися краще. Водночас він не забуває про складну ситуацію в країні та має чітку проукраїнську позицію. Назар часто згадує свого брата й береже у серці лише світлі спогади про нього.

У яких фільмах зіграв Назар Грабар?

Здебільшого Назар Грабар знімався у музичних відео – зокрема, у кліпах гурту "Время и Стекло" та Світлани Лободи.

Однак у його кар'єрі є також досвід зйомок у фільмах і серіалах. Серед них такі стрічки: