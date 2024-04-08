До сих пор не забыл язык врага: где сейчас и что говорит о войне Никита Вакулюк из сериала "Школа"

Никита Вакулюк прославился своей ролью учителя английского языка, Алекса, в культовом украинском сериале "Школа". Этот проект оказался настоящим трамплином в его актерской карьере. Похоже, что, как и большинство известных личностей, он имел большие планы и мечты на будущее.

Однако большая война, которая неожиданно ворвалась в жизнь украинцев 24 февраля 2022 года перечеркнула все амбиции и изменила фокус внимания. Читайте в материале Кино 24, где сейчас Никита Вакулюк и высказывается ли актер о войне.

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Где сейчас и говорит ли о войне Никита Вакулюк

Никита Вакулюк, который известен своей ролью Алекса в подростковом сериале "Школа", продолжает активную медийную деятельность, проживая в Киеве.

Во время начала полномасштабной войны он откровенно выразил свою патриотическую позицию, направляя усилия на то, чтобы донести правду о событиях до россиян и показать последствия агрессии оккупантов.

После "Школы" украинец также участвовал в съемках сериалов "След", "Захват" и "Незабытая". Однако неизвестно, увидим ли мы Никиту в какой-то еще новой ленте в ближайшее время.

Никита Вакулюк поддерживает Украину: подробности

С первого дня большой войны актер использует свои соцсети как платформу для трансляции правды. 24 февраля 2024 года Никита написал откровенное стихотворение, где высказал все, что думает о последних двух годах жизни украинцев.

Однако актера часто критикуют в социальных сетях за то, что даже в 2024 году он до сих пор подписывает свои публикации на языке оккупанта и разговаривает на русском. Эта позиция так и остается непонятной для многих украинцев.