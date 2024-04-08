Однак велика війна, яка неочікувано увірвалась в життя українців 24 лютого 2022 року перекреслила усі амбіції та змінила фокус уваги. Читайте у матеріалі Кіно 24, де зараз Микита Вакулюк і чи висловлюється актор про війну.

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Де зараз і чи говорить про війну Микита Вакулюк

Микита Вакулюк, який відомий своєю роллю Алекса у підлітковому серіалі "Школа", продовжує активну медійну діяльність, проживаючи в Києві.

Під час початку повномасштабної війни він відверто висловив свою патріотичну позицію, спрямовуючи зусилля на те, щоб донести правду про події до росіян та показати наслідки агресії окупантів.

Після "Школи" українець також брав участь в зніманнях серіалів "Слід", "Захват" і "Незабута". Однак невідомо, чи побачимо ми Микиту найближчим часом у ще якійсь новій стрічці.

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З першого дня великої війни актор використовує свої соцмережі як платформу для трансляції правди. 24 лютого 2024 року Микита написав відвертий вірш, де висловив все, що думає про останні два роки життя українців.

Однак актора часто критикують у соціальних мережах за те, що навіть у 2024 році він досі підписує свої публікації мовою окупанта та розмовляє російською. Ця позиція так і залишається незрозумілою для багатьох українців.