Нина Нижерадзе родилась в городе Поти, что в Грузии, пишет Кино 24. Она училась в Государственном институте театрального искусства в Москве.

К слову Увлекательные фильмы, которые доказывают, что в жизни нет ничего невозможного

15 лет актриса работала в Киевском академическом театре драмы и комедии. С 1995 Нина Нижерадзе работает в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки. В 2009 году актриса получила звание народной артистки Украины.

Личная жизнь актрисы

Нина Нижерадзе познакомилась с будущим мужем Виктором Сарайкиным в институте. Сначала студент не решался подойти к девушке, ведь она старше его на 4 года. Но с третьего курса пара находится вместе.

Их совместная жизнь не была безоблачной. Виктор сначала снимался только в массовке и не получал роли. Конкуренция в паре могла помешать их семье. Но им удалось договориться, что они не будут конкурировать и делить обязанности в быту поровну.

Впоследствии супругов постигли проблемы Сарайкина с алкоголем. Нине советовали покинуть мужа, но она его поддерживала. Так у актера произошел профессиональный перелом и он тоже стал получать роли в известных фильмах. К слову, у Виктора Сарайкина есть звание Заслуженного артиста России. Однако он до сих пор является актером театра и кино в Украине.



Нина Нижерадзе и Виктор Сарайкин в спектакле "Пизанская башня" / Фото с сайта театра

Где сейчас Нина Нижерадзе

На своей странице в соцсетях Нина Нижерадзе в основном публикует поздравления с праздниками и цветы. Она не рассказывает о своей деятельности и личной жизни.

Но судя по афишам театра Леси Украинки, Нина Нижерадзе продолжает там работать и появляться в спектаклях. В частности, 2 мая состоится спектакль "Цвет жакаранды". Это драма в двух действиях, история о любви и выборе между правдой и ложью.



Нина Нижерадзе в спектакле "Цвет жакаранды" / Фото с сайта театра

Фильмография Нины Нижерадзе