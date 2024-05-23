Однако после завершения реалити актриса исчезла с экранов. В материале Кино 24 узнаете, где сейчас, как живет и как выглядит Оксана Аврам.

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Где сейчас Оксана Аврам

Подобно тому, как меняется героиня Оксаны в сериале "Киев днем и ночью", изменилась и сама актриса. Теперь она не просто скромная девушка из Львова, а настоящая столичная леди, которая живет свою лучшую жизнь. Оксана больше не снимается в кино, зато нашла новый способ оставаться на связи со своими поклонниками.

Сейчас актриса активно ведет свой инстаграм, где часто публикует яркие фотографии из своей жизни и делится тем, что происходит в ее буднях. Ее страница полна положительных моментов, отражающих ее стиль и настроение.

В ее публикациях часто можно увидеть размышления о жизни, планы и даже философские рассуждения. Оксана не боится быть откровенной с подписчиками, рассказывая о том, что ее вдохновляет и мотивирует. Ее искренность и открытость помогают ей оставаться близкой к своим поклонникам, создавая ощущение, что они проживают эти моменты вместе с ней.

Она продолжает оставаться узнаваемой и любимой для многих, даже за пределами экрана, показывая, что изменения могут быть увлекательными и позитивными.

Гражданская позиция Оксаны Аврам

Актриса активно выражает свою позицию в социальных сетях, открыто говорит о жестоких событиях в Украине и осуждает российскую агрессию. Она не остается равнодушной к ситуации, которая сложилась, и использует свою популярность, чтобы привлечь внимание к важным вопросам.

Львов. Он готов ко всему, как и его жители. На днях читала, как русня злорадствовала, что бомбили Львов. Писали, что мы "рассадник нацизма" и нас надо было бомбить первыми. Наивные рабы. Они могут выпускать сколько угодно ракет, но дух наш не сломить. Мы выстоим. За нами правда, за нами победа,

– пишет Оксана.

Более того, недавно она и другие актеры сериала "Киев днем и ночью" снова сплотились, на этот раз для благотворительного и важного дела. Они организовали сбор средств для поддержки бойцов полка Азов. Эта инициатива стала настоящим примером единства и солидарности среди актеров и их поклонников.

Немало людей, которые обожали этот сериал и его героев, поддержали сбор и присоединились к благотворительному делу. Они активно распространяли информацию о сборе, делали взносы и поддерживали инициативу в социальных сетях. Благодаря их усилиям актерам будет легче собрать значительную сумму средств для помощи бойцам, которые защищают Украину.