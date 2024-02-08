Майдан, пытки и война в прямом эфире: где сейчас бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов

Олег Сенцов – украинский писатель и кинорежиссер. Известен как политзаключенный, удерживаемый в России. Его жизненная история вызывает большой интерес и сочувствие как в Украине, так и во всем мире.

Узнайте в материале 24 Канала, где сейчас Олег Сенцов и чем сегодня занимается украинский активист и военнослужащий.

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Олег Сенцов – украинский военный: где он сейчас

Сенцов не так часто появляется в соцсетях, поскольку имеет сегодня значительно более важную миссию в жизни. Кинорежиссер служит в рядах ВСУ еще с начала полномасштабного вторжения России. По его словам, после оккупации Крыма эта война стала для него личной борьбой с Путиным. На данный момент он является младшим лейтенантом Вооруженных Сил Украины и командует штурмовой ротой в составе 47 отдельного механизированного батальона на Авдеевском направлении.

И все же, режиссер иногда публикует размышления в соцсетях, которые дают украинцам понимание, что ситуация на фронте сегодня очень тяжелая и не стоит идеализировать войну. Этого и добивается Сенцов – правды.

Не хочу слышать шутки о мелитопольской черешне и шашлыках в Крыму. От нас до Крыма, как до Луны, но мы обязательно преодолеем этот путь. Вопрос только, сколько это займет времени. Вопрос сколько еще друзей превратятся в черно-белые фотографии. Вопрос, когда начнет воевать вся страна, а не ее часть,

– пишет Олег.

Недавно Сенцов опубликовал документальный материал, который он назвал "Один тяжелый день на Востоке". Снятые сцены демонстрируют боевые действия, во время которых подразделение режиссера почти оказывается в окружении. Боец под псевдонимом "Аль-Каида" и сам Олег получают ранения.

Олег Сенцов был тяжело ранен дважды

9 июля на фронте Олег Сенцов получил контузию во время боя с российскими оккупантами. С ним в больницу попали еще несколько травмированных украинских бойцов. Однако он не остался долго на реабилитации. Олег признает, что для него всегда трудно понимать, что он "отдыхает", тогда как его товарищи находятся в горячих точках.

"Мне повезло – легкая контузия и снова надрыв перепонки. Госпитализироваться нет необходимости, еще много работы. Каждый бой всегда кажется сложнее, чем предыдущий, но этот был на самом деле таким. В память о нем мне останется этот маленький "подарочек", который нашелся в бронике уже на базе", – поделился Сенцов.

Впрочем, к сожалению, 19 октября украинский режиссер, военный и бывший политзаключенный Кремля сообщил, что получил в бою еще одно ранение.

Пока нахожусь на лечении, мои ребята продолжают героически защищать Авдеевку. Это тяжелое ощущение, когда ты в госпитале, в безопасности, а они под обстрелами в траншее,

– написал Олег.

Но только став на ноги, Сенцов снова вернулся к своим ребятам. Режиссер неоднократно говорил, что у него в этой войне есть личная мотивация, жажда мести и победы.

Семья Олега Сенцова: что известно

К счастью, украинский кинорежиссер живет не только войной. У Сенцова таки есть то место, где он чувствует покой и радость – рядом с близкими.

В декабре 2022 Олег поделился замечательной новостью: он снова стал отцом. Демьян стал четвертым ребенком у Сенцова. Мальчика родила его супруга Вероника Вельч.

В эти тяжелые для нас всех времена, мало бывает светлых событий. Но, жизнь, которую мы защищаем, обязательно возьмет верх. Спасибо, любимая, за нашего Демьяна,

– написал Олег, сообщив о том, что стал отцом в четвертый раз.

От первого брака у него есть двое детей: 20-летняя дочь Алина и 18-летний сын Владислав. Их мать Алла поддерживала аннексию Крыма. Во время заключения Сенцова в России, дети проживали с бабушкой и матерью, но в 2020 году они переехали к отцу в Киев.

5 февраля 2021 года у Сенцова родилась третья дочь – Эмма. Малышку родила журналистка Юлия Бабич, которая является общественным активистом и режиссером.