Дізнайтесь в матеріалі 24 Каналу, де зараз Олег Сенцов і чим сьогодні займається український активіст та військовослужбовець.

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Олег Сенцов – український військовий: де він зараз

Сенцов не так часто з'являється у соцмережах, оскільки має сьогодні значно важливішу місію у житті. Кінорежисер служить у лавах ЗСУ ще з початку повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, після окупації Криму ця війна стала для нього особистою боротьбою із Путіним. На цю мить він є молодшим лейтенантом Збройних Сил України й командує штурмовою ротою у складі 47-го окремого механізованого батальйону на Авдіївському напрямку.

Та все ж, режисер інколи публікує роздуми в соцмережах, які дають українцям розуміння, що ситуація на фронті сьогодні дуже важка і не варто ідеалізувати війну. Цього і добивається Сенцов – правди.

Не хочу чути жарти про мелітопольську черешню та шашлики в Криму. Від нас до Криму, як до Місяця, але ми обов'язково подолаємо цей шлях. Питання тільки, скільки це займе часу. Питання скільки ще друзів перетворяться на чорно-білі фотографії. Питання, коли почне воювати вся країна, а не її частка,

– пише Олег.

Нещодавно Сенцов опублікував документальний матеріал, який він назвав "Один важкий день на Сході". Зняті сцени демонструють бойові дії, під час яких підрозділ режисера майже опиняється в оточенні. Боєць під псевдонімом "Аль-Каїда" та сам Олег отримують поранення.

Олег Сенцов був важко поранений двічі

9 липня на фронті Олег Сенцов отримав контузію під час бою з російськими окупантами. З ним в лікарню потрапили ще кілька травмованих українських бійців. Однак він не залишився довго на реабілітації. Олег визнає, що для нього завжди важко розуміти, що він "відпочиває", тоді як його товариші перебувають у гарячих точках.

"Мені пощастило – легка контузія та знов надрив перетинки. Госпіталізуватися нема потреби, ще багато роботи. Кожен бій завжди здається складнішим, ніж попередній, але цей був насправді таким. На згадку про нього мені залишиться цей маленький "подаруночок", який знайшовся в броніку вже на базі", – поділився Сенцов.

Утім, на жаль, 19 жовтня український режисер, військовий та колишній політв'язень Кремля повідомив, що отримав у бою ще одне поранення.

Поки знаходжуся на лікуванні, мої хлопці продовжують героїчно боронити Авдіївку. Це важке відчуття, коли ти в шпиталі, в безпеці, а вони під обстрілами в траншеї,

– написав Олег.

Та щойно ставши на ноги, Сенцов знову повернувся до своїх хлопців. Режисер неодноразово казав, що у нього в цій війні є особиста мотивація, жага до помсти й перемоги.

Родина Олега Сенцова: що відомо

На щастя, український кінорежисер живе не лише війною. У Сенцова таки є те місце, де він відчуває спокій і радість – поряд із найближчими.

У грудні 2022 Олег поділився чудовою новиною: він знову став батьком. Дем'ян став четвертою дитиною у Сенцова. Хлопчика режисеру народила його дружина Вероніка Вельч.

У ці важкі для нас усіх часи, мало буває світлих подій. Але, життя, яке ми боронимо, обов’язково візьме верх. Дякую, кохана, за нашого Дем'яна,

– написав Олег, повідомивши про те, що став батьком вчетверте.

З першого шлюбу у нього є двоє дітей: 20-річна донька Аліна та 18-річний син Владислав. Їхня мати Алла підтримувала анексію Криму. Під час ув'язнення Сенцова в Росії, діти проживали з бабусею та матір'ю, але у 2020 році вони переїхали до батька у Київ.

5 лютого 2021 року у Сенцова народилась третя донька – Емма. Малечу народила журналістка Юлія Бабіч, яка є громадським активістом та режисером.