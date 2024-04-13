Разорвала все связи с путинистами: где сейчас и что говорит о предателях Олеся Жураковская

Олеся Жураковская – настоящая звезда украинского кино и театра. Она сыграла во многих культовых фильмах и сериалах. Среди них: "Оставайся онлайн", "Крепостная", "Мама" и другие.

Когда-то Олеся Жураковская решила ступить на актерскую тропу и поехала учиться в Москву. А теперь актриса открестилась от всего российского и даже от людей, с которыми близко общалась. Читайте в материале Кино 24, где сейчас и что говорит о предателях актриса.

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Где сейчас Олеся Жураковская

Актриса признается, начало большой войны в корне изменило ее ценности и приоритеты. Олеся Жураковская рассказывала о том, что после 24 февраля полтора месяца она с родными прожила в подвале. Артистка говорит, что очень подробно помнит все, что с ней происходило тогда и это было очень сложно.

Кроме того, Жураковской больно было осознавать, что люди, которых она считала друзьями, оказались предателями. По словам знаменитости, она долгое время дружила со своей коллегой Горбачевой. Однако после начала полномасштабного вторжения и поддержки ею России Олеся полностью разочаровалась и прекратила любые связи с пропагандисткой.

Для меня это был удар, когда я услышала, что человек, которого я считала своим другом, говорит, что "в общем, я не осуждаю". Меня просто парализовало в тот момент. Но такое сейчас время. Надо разрывать связи, не оглядываясь назад. Надо, чтобы воздуха свежего было больше, освобождать пространство для творчества. На место этих людей придут те люди, у которых не было возможности сделать шаг, потому что выгребалось все, чтобы заплатить им гонорары,

– рассказала Олеся в программе Алины Доротюк.

Начиная с 12 января 2023 года, она исполняет обязанности директора и художественного руководителя Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Актриса возвращается к съемкам и спектаклям. Признается, это то, что спасает ее в такое сложное для украинцев время.

Выход на съемочную площадку сейчас стал моей терапией, возможностью отрефлексировать то, что переживаем, что болит. А еще, это место встреч, искренней радости, объятий,

– написала в соцсетях Олеся.

Актриса волнуется за каждого украинского воина и поддерживает своих сторонников. Олеся Жураковская дарит воодушевление украинцам своими прекрасными ролями в фильмах и спектаклях.

Фильмография Олеси Жураковской

Жураковская – заслуженная артистка Украины, отмечена орденом княгини Ольги III степени и четырехкратная номинантка на театральную премию "Киевская пектораль".

Среди ее выдающихся работ – фильм "Донбасс", который был в списке номинантов на премию Оскар, а также сериалы "Мама", "Крепостная", "Первые ласточки" и многие другие.