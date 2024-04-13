Колись Олеся Жураківська вирішила ступити на акторську стежину і поїхала навчатись до Москви. А тепер акторка відхрестилась від усього російського і навіть від людей, з якими близько спілкувалась. Читайте у матеріалі Кіно 24, де зараз і що каже про зрадників акторка.

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Де зараз Олеся Жураківська

Акторка зізнається, початок великої війни докорінно змінив її цінності та пріоритети. Олеся Жураківська розповідала про те, що після 24 лютого півтора місяця вона із рідними прожила у підвалі. Артистка каже, що дуже детально пам'ятає усе, що з нею відбувалось тоді й це було дуже складно.

Окрім того, Жураківській боляче було усвідомлювати, що люди, яких вона вважала друзями, виявились зрадниками. За словами знаменитості, вона тривалий час товаришувала зі своєю колегою Горбачовою. Однак після початку повномасштабного вторгнення й підтримки нею Росії Олеся повністю розчарувалася і припинила будь-які зв'язки з пропагандисткою.

Для мене це був удар, коли я почула, що людина, яку я вважала своїм другом, каже, що "загалом, я не засуджую". Мене просто паралізувало в той момент. Але такий зараз час. Треба розривати зв’язки, не озираючись назад. Треба, щоб повітря свіжого було більше, звільняти простір для творчості. На місце цих людей прийдуть ті люди, у яких не було можливості зробити крок, тому що вигрібалося все, щоб заплатити їм гонорари,

– розповіла Олеся в програмі Аліни Доротюк.

Починаючи з 12 січня 2023 року, вона виконує обов'язки директорки та художньої керівниці Київського академічного театру драми та комедії на лівому березі Дніпра.

Акторка повертається до зйомок і вистав. Зізнається, це те, що рятує її у такий складний для українців час.

Вихід на знімальний майданчик зараз став моєю терапією, можливістю відрефлексувати те, що переживаємо, що болить. А ще, це місце зустрічей, щирої радості, обіймів,

– написала в соцмережах Олеся.

Акторка хвилюється за кожного українського воїна і підтримує своїх прихильників. Олеся Жураківська дарує наснагу українцям своїми прекрасними ролями у фільмах та виставах.

Фільмографія Олесі Жураківської

Жураківська – заслужена артистка України, відзначена орденом княгині Ольги III ступеня та чотириразова номінантка на театральну премію "Київська пектораль".

Серед її визначних робіт – фільм "Донбас", який був у списку номінантів на премію Оскар, а також серіали "Мама", "Кріпосна", "Перші ластівки" і багато інших.