Осознала, что идет война, когда погиб Паша Ли: где сейчас украинская звезда Ольга Атанасова

Известная актриса Ольга Атанасова одна из самых популярных в украинском кино. Она завоевала любовь зрителя благодаря сериалам "Папаньки", "Разница в возрасте", "Две матери", "Полюби меня такой" и других.

Ольга Атанасова осталась в Украине, несмотря на полномасштабное вторжение. В Киеве она чувствует себя спокойнее всего. В материале Кино 24 читайте о том, чем занимается звезда сейчас.

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Где сейчас Ольга Атанасова

В начале полномасштабного вторжения актриса чувствовала, что ее профессия не нужна. Но только в ней она видела свое призвание. Первой работой в кино на время войны стали съемки в сериале "Вскрытие покажет".

Зашла сразу в проект и просто купалась в своей стихии. Удовольствие чувствуешь, даже когда тебя снова гримируют. А что уж говорить о самом съемочном процессе. И радость от общения вне площадки. То как будто снова возвращаешься к чему-то своему, снова чувствуешь себя на своем месте,

– делилась актриса.

Также Ольга Атанасова сыграла в драматическом сериале "Поезд" о том, как работала Укрзализныця в первые месяцы большой войны.

Актриса продолжает играть в театре. Она имеет роль в спектакле "Наши Кайдаши" и "Будьте как дома", которая посвящена Паше Ли, который был актером в этом спектакле с 2014 до 2022 года. Потеря Павла Ли была болезненной для Ольги. Она признавалась, что осознала начало войны тогда, когда узнала о его гибели.

"Он был моим солнышком... Паша был моим другом, советчиком, веселым коллегой. Он вообще очень светлый человек. Таких не хватает в моей жизни. Знаю, что его место никто и никогда не сможет занять", – делилась Атанасова.

Напомним, Паша Ли погиб от пуль российских оккупантов под Ирпенем 6 марта 2022 года.

Ольга Атанасова сознательно перешла на украинский

Украинскую актрису иногда вспоминают из-за роли в российском сериале "Кадеты". Некоторое время она действительно снималась в России и общалась на украинском. Ценности Ольги кардинально изменились, но она честна перед аудиторией.

"Хотя, честно признаюсь, иногда, бывает, перехожу на русский. Поэтому работаю над собой. Дочь еще не всегда разговаривает на украинском, хотя язык знает. Но я не буду кричать на нее за это, не буду запрещать. Просто могу объяснить или спросить: а как это слово будет на украинском, знаешь? Все постепенно должно происходить", – считает Атанасова.

Ольга Атанасова с дочкой: видео

Сейчас Ольга Атанасова поддерживает военных, организует собрания и транслирует важные месседжи о возвращении украинских военнопленных.