Ольга Атанасова залишилась в Україні попри повномасштабне вторгнення. У Києві вона почувається найспокійніше. У матеріалі Кіно 24 читайте про те, чим займається зірка зараз.

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Де зараз Ольга Атанасова

На початку повномасштабного вторгнення акторка відчувала, що її професія непотрібна. Але лише у ній вона бачила своє покликання. Першою роботою в кіно на час війни стали зйомки у серіалі "Розтин покаже".

Зайшла відразу в проєкт і просто купалася у своїй стихії. Задоволення відчуваєш, навіть коли тебе знову гримують. А що вже казати про сам знімальний процес. Та й радість від спілкування поза майданчиком. То начебто знову повертаєшся до чогось свого, знову почуваєшся на своєму місці,

– ділилась акторка.

Також Ольга Атанасова зіграла у драматичному серіалі "Потяг" про те, як працювала Укрзалізниця у перші місяці великої війни.

Актриса продовжує грати у театрі. Вона має роль у виставі "Наші Кайдаші" та "Будьте як вдома", яка присвячена Паші Лі, який був актором у цій виставі з 2014 до 2022 року. Втрата Павла Лі була болючою для Ольги. Вона зізнавалась, що усвідомила початок війни тоді, коли дізналась про його загибель.

"Він був моїм сонечком… Паша був моїм другом, порадником, веселим колегою. Він загалом дуже світла людина. Таких не вистачає в моєму житті. Знаю, що його місце ніхто й ніколи не зможе зайняти", – ділилась Атанасова.

Нагадаємо, Паша Лі загинув від куль російських окупантів під Ірпенем 6 березня 2022 року.

Ольга Атанасова свідомо перейшла на українську

Українську акторку іноді згадують через роль у російському серіалі "Кадети". Певний час вона справді знімалась у Росії та спілкувалась українською. Цінності Ольги кардинально змінилися, але вона чесна перед аудиторією.

"Хоча, чесно зізнаюся, інколи, буває, переходжу на російську. Тож працюю над собою. Донька ще не завжди розмовляє українською, хоча мову знає. Та я не кричатиму на неї за це, не заборонятиму. Просто можу пояснити або запитати: а як оце слово буде українською, знаєш? Усе поступово має відбуватися", – вважає Атанасова.

Ольга Атанасова з донькою: відео

Зараз Ольга Атанасова підтримує військових, організовує збори та транслює важливі меседжі про повернення українських військовополонених.