После приговора за пьяное ДТП: где сейчас и чем занимается Остап Ступка

2 сентября свой 57-й День рождения празднует известный украинский актер театра и кино Остап Ступка. В течение своей карьеры он получил признание не только в Украине, но и за ее пределами, благодаря своей харизматичности и таланту. Ступка известен своими многочисленными ролями как на сцене театра, так и на экране.

Однако, жизнь актера была полна не только успехами, но и тяжелыми моментами. Одним из таких стал инцидент, случившийся в апреле 2023 года, когда Остап Ступка попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В материале Кино 24 узнаете, как этот случай повлиял на его карьеру и чем сейчас занимается актер.

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Где сейчас и как живет Остап Ступка

Многие ошибочно считают, что после резонансного ДТП, в котором был вовлечен Остап Ступка, актеру начали отказывать в участии в кинопроектах.

Ступку приговорили к трем годам ограничения свободы и лишения водительских прав на восемь лет после инцидента с ДТП. Однако, несмотря на этот приговор, ситуация никоим образом не сказалась на его профессиональной карьере. Актер продолжает активно работать как в кино, так и в театре, оставаясь одним из самых известных представителей украинского искусства.

Как, я не снимаюсь в кино? Это – неправда. Не читайте глупостей, не тратьте своего времени на этих людей, которые пишут чушь. Я полноценно работаю в театре, я снимаюсь в кино, сейчас есть еще планы. В театре премьеры готовятся регулярно. Люди ходят, билетов не достать. Что касается кино, то в этом году ожидается премьера фильма... где я скромно тоже участвовал,

– сказал Ступка.



Остап Ступка / Фото из соцсетей

Его творческий путь после судебного решения не претерпел никаких препятствий. Наоборот, Ступка остается в центре культурной жизни страны, участвуя в новых кинопроектах и театральных постановках. Кроме киноработ, Остап Ступка продолжает свою службу в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко, где остается одной из ключевых фигур на театральной сцене.