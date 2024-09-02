Однак, життя актора було сповнене не тільки успіхами, але й важкими моментами. Одним із таких став інцидент, що трапився у квітні 2023 року, коли Остап Ступка потрапив у ДТП у стані алкогольного сп'яніння. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, як цей випадок вплинув на його кар'єру та чим зараз займається актор.

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Де зараз і як живе Остап Ступка

Чимало людей помилково вважають, що після резонансного ДТП, у якому був залучений Остап Ступка, актору почали відмовляти в участі у кінопроєктах.

Ступку засудили до трьох років обмеження волі та позбавлення водійських прав на вісім років після інциденту з ДТП. Однак, попри цей вирок, ситуація жодним чином не позначилася на його професійній кар'єрі. Актор продовжує активно працювати як у кіно, так і в театрі, залишаючись одним із найвідоміших представників українського мистецтва.

Як, я не знімаюсь в кіно? Це – неправда. Не читайте дурниць, не витрачайте свого часу на цих людей, які пишуть нісенітниці. Я повноцінно працюю в театрі, я знімаюсь у кіно, зараз є ще плани. В театрі прем’єри готуються регулярно. Люди ходять, квитків не дістати. Що стосується кіно, то цього року очікується прем’єра фільму… де я скромно теж брав участь,

– сказав Ступка.



Остап Ступка / Фото з соцмереж

Його творчий шлях після судового рішення не зазнав жодних перешкод. Навпаки, Ступка залишається в центрі культурного життя країни, беручи участь у нових кінопроєктах та театральних постановках. Крім кіноробіт, Остап Ступка продовжує свою службу в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, де залишається однією з ключових фігур на театральній сцені.