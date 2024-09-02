Таким чином, стрічка випередила попереднього рекордсмена – рімейк "Короля лева". У матеріалі дізнаєтесь, про що мультфільм та що відомо про касові збори.

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"Думками навиворіт 2" став найкасовішим анімаційним фільмом в історії

Наразі "Думками навиворіт 2" займає 9-те місце у списку найкасовіших фільмів усіх часів. Проте стрічка має всі шанси піднятися на одну сходинку вище, обійшовши 'Світ Юрського періоду' і посівши 8-ме місце. Очікується, що це досягнення відбудеться вже найближчими днями, оскільки збори продовжують зростати.

"Думками навиворіт 2": дивіться онлайн трейлер мультфільму

За сюжетом, головні емоції, які керують почуттями дівчини – Радість, Печаль, Гнів, Страх та Відраза – стикаються з несподіваними змінами. Вони були командою, що разом управляла емоційним станом дівчинки, злагоджено працюючи над її реакціями та рішеннями. Однак їхній гармонійний світ руйнується, коли приходить раптове повідомлення про виселення. Їм необхідно звільнити місце для чогось зовсім нового та незвичного – нових Емоцій.

Несподівано у свідомості дівчини з'являється новий учасник – Тривожність. Головні емоції не знають, як реагувати на цей новий стан, оскільки він викликає безліч нових і суперечливих почуттів. Тривожність швидко стає важливим гравцем в емоційному світі.

Обирайте зручний час, та переглядайте стрічку у кінотеатрі свого міста!