Кіно 24 підібрало 3 комедійні фільми останніх років, які варто подивитися. З ними ви точно не занудьгуєте.

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"Без образ" (2023)

Оригінальна назва: No Hard Feelings

Режисер: Джин Ступніцькі

Харизматична Дженніфер Лоуренс зіграла роль Меді: дівчини, яка втрачає дім та натрапляти на фінансові труднощі. Щоб заробити гроші, вона погоджується на пропозицію заможного подружжя: допомогти їхньому сину-інтроверту Персі набратися впевненості перед коледжем.

"Без образ": дивіться трейлер онлайн

"Персонаж" (2021)

Оригінальна назва: Free Guy

Режисер: Шон Леві

Гай – звичайний працівник банку, який раптово дізнається, що він персонаж у великій відеогрі. Він вирішує взяти ситуацію у свої руки та стати героєм власної веселої історії.

"Персонаж": дивіться трейлер онлайн

"Божевільна парочка" (2019)

Оригінальна назва: Long Shot

Режисер: Джонатан Левін

Фільм розповідає про романтичну історію, що зав'язується між журналістом Фредом та його дитячим коханням Шарлоттою, яка тепер стала впливовою політикинею. Вона вирішує балотуватися в президенти, а тому наймає Фреда як спічрайтера. Вони намагаються знайти спільну мову та навчитися підтримувати одне одного.

"Божевільна парочка": дивіться трейлер онлайн

Кіно – це не просто розвага, це подорож у світ емоцій. Ці фільми перенесуть у світ пригод, інтриг і любові.