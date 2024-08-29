Кино 24 подобрало 3 комедийные фильмы последних лет, которые стоит посмотреть. С ними вы точно не заскучаете.
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"Без обид" (2023)
Оригинальное название: No Hard Feelings
Режиссер: Джин Ступницки
Харизматичная Дженнифер Лоуренс сыграла роль Мэди: девушки, которая теряет дом и наталкивается на финансовые трудности. Чтобы заработать деньги, она соглашается на предложение состоятельных супругов: помочь их сыну-интроверту Перси набраться уверенности перед колледжем.
"Без обид": смотрите трейлер онлайн
"Главный герой" (2021)
Оригинальное название: Free Guy
Режиссёр: Шон Леви
Гай – обычный работник банка, который внезапно узнает, что он персонаж в большой видеоигре. Он решает взять ситуацию в свои руки и стать героем собственной веселой истории.
"Главный герой": смотрите трейлер онлайн
"Та ещё парочка" (2019)
Оригинальное название: Long Shot
Режиссер: Джонатан Левин
Фильм рассказывает о романтической истории, что завязывается между журналистом Фредом и его детской любовью Шарлоттой, которая теперь стала влиятельным политиком. Она решает баллотироваться в президенты, а потому нанимает Фреда как спичрайтера. Они пытаются найти общий язык и научиться поддерживать друг друга.
"Та ещё парочка": смотрите трейлер онлайн
Кино – это не просто развлечение, это путешествие в мир эмоций. Эти фильмы перенесут в мир приключений, интриг и любви.