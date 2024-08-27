Кіно 24 розповість про сучасні українські фільми, які варто подивитися кожному. Вони не тільки викликають захват, але й змушують задуматися над важливими питаннями.

До слова 3 українські фільми, які помилково вважали російськими

"Мої думки тихі", 2019

Молодий звукорежисер Вадим отримує пропозицію з Канади: записати звуки природи Закарпаття. Це повинно дати йому можливість поїхати з України за кордон. У цю шалену пригоду Вадим вирушає не сам, а зі своєю енергійною мамою.

"Мої думки тихі": дивіться трейлер онлайн

"Погані дороги", 2020

Фільм Наталії Ворожбит складається з п'яти новел, які об'єднані темою доріг. У стрічці розповідають про події, що відбуваються з цивільними та військовими українцями на Донбасі під час російсько-української війни.

"Погані дороги": дивіться трейлер онлайн

"Я працюю на цвинтарі", 2021

У центрі сюжету – Олександр, який раніше працював архітектором. Тепер він працює на цвинтарі та має свою контору з виготовлення пам'ятників. До нього щодня приходять люди то з комічними, то з трагічними ситуаціями. У житті героя теж є таємниця, яка не дає йому стати щасливим.

"Я працюю на цвинтарі": дивіться трейлер онлайн

"Памфір", 2022

Головний герой Леонід повертається до рідного села на Буковині після відрядження. Близькі намагаються переконати його не повертися на роботу. Син Леоніда випадково влаштовує пожежу, підпаливши документи батька. Тепер йому доводиться виплатити компенсацію за збитки. Леонід мимоволі згадує своє минуле, коли він був контрабандистом з прізвиськом "Памфір".

"Памфір": дивіться трейлер онлайн

"Довбуш", 2023

Події історичної драми розгортаються на тлі карпатських пейзажів. Олекса Довбуш готовий боротися з жорстокою польською шляхтою. Очоливши повстання, Довбуш стає символом опору, протистоячи силам зла, які прагнуть його знищити.

"Довбуш": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми – лише невелика частина того різноманіття, яке пропонує нинішній український кінематограф. Кожна з цих стрічок здатна зачепити за живе.