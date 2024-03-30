После своей дебютной работы в кино Сергей признавался, его представления об этой профессии сильно изменились. Однако развитие современного кинематографа – не совсем то, что сейчас больше всего интересует Филимонова. Поскольку он выбрал для себя другой фронт, с оружием в руках. Узнайте где сейчас и что известно о жизни Сергея Филимонова.

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Где сейчас Сергей Филимонов

Сергей Филимонов признавался, что ему было бы интересно попробовать себя в еще какой-то роли, однако сегодня мысли только об одном. С первых дней большой войны он сформировал подразделение, состоящее преимущественно из членов и сторонников движения "Гонор". Это подразделение активно включилось в оборону Киева и Киевщины.

Перед началом Харьковского контрнаступления подразделение "Гонор" объединилось с батальоном "Волки Да Винчи" под руководством Дмитрия Коцюбайло. На тот момент Сергей получил назначение командиром 2-го отряда батальона "Волки Да Винчи", который получил название "Гонор".

Как боец и командир отряда он участвовал в освобождении Харьковщины (Купянска, Балаклеи, Изюма), битвах за Бахмут, Соледар, Хромовое, Часов Яр, Серебрянку, Берестовое, и в обороне Купянска и Клещеевки.

В 2023 году его назначили на должность заместителя командира разведки батальона. А 6 февраля 2024 года Сергея назначили командиром батальона "Волки Да Винчи" в составе 59-го отдельного механизированного батальона.

Личная жизнь Сергея Филимонова

Сергей Филимонов женился в 2017 году. В этом же году у него появился сын Орест. Филимонов в соцсетях часто делится фотографиями с родными. А в 2023 сеть всколыхнула новость о том, что Сергей стал отцом во второй раз. На этот раз у военного родилась дочь, которую они с женой назвали Соломией.

Сергей Филимонов в фильме "Носорог"

Он сыграл главную роль в фильме "Носорог" от режиссера Олега Сенцова. Работа над этим фильмом началась еще в 2012 году, но была прекращена из-за незаконного ареста Сенцова российскими спецслужбами в 2014 году и его дальнейшее заключение. После освобождения режиссера в 2019 году работу над проектом возобновили.

Для Сергея эта роль была первой. Он признается, что моментами ему было очень нелегко, однако помогали наставления Сенцова и других актеров.

Трудно было много раз, потому что когда надо играть сцены, связанные с эмоциями, которые люди пытаются чаще всего прятать от других людей, то, конечно, трудно. Однако мне сильно помогала команда, другие актеры, советы и вера в меня Олега Сенцова,

– сказал Сергей.

"Носорог": смотрите онлайн трейлер фильма

Надеемся, после нашей победы мы еще неоднократно увидим Сергея Филимонова в совершенно разных амплуа. Однако, пока благодарны за защиту Украины и борьбу с оружием в руках за нашу независимость.