Отказывается от ролей оккупантов: где сейчас Сергей Кисель, новая звезда сериала "Женский доктор"

Сергей Кисель – звезда популярных украинских сериалов. Как и многих из нас, его жизнь изменила война. Однако его путь в актерстве не остановился.

Уже со 2 сентября на украинском телевидении выходит новый сезон популярного сериала "Женский доктор. Новая жизнь", пишет Кино 24. Сергей Кисель присоединился к актерскому составу и сыграл главного антагониста – репродуктолога Мельника Олега Петровича.

Смотрите также Семья – за границей, а он – в Украине: как сейчас живет актер сериала "Связь" Дмитрий Вивчарюк

Где сейчас Сергей Кисель

Сергей Кисель месяц назад признавался, что взял небольшую паузу в съемках. Несмотря на это, сейчас он "светится" во многих кино и телесериалах, снимавшихся в 2023 – 2024 годах: это сериалы "Женский доктор. Новая жизнь", "Ловец снов", "Просто Надежда" и многие другие, совсем скоро на экраны выйдет сериал "АТП".

Сейчас почти не снимаюсь. Говорят, что меня очень много в сетке телеканалов, потому что я очень много наснимался в прошлом году. У меня параллельно вышло 5 работ. Поэтому теперь небольшая пауза. И это нормально. Зритель должен немного забывать своих любимых актеров, чтобы потом приятно удивляться,

– делился Сергей Кисель для kp.ua.

Также 31 октября в украинский прокат выйдет фильм "БожеВільні" Дениса Тарасова, где Сергей Кисель сыграл "абсолютное зло". Актеру интересно играть язычников, однако к ролям россиян и оккупантов он не готов.

"Я удался лицом играть негодяев, и сейчас мне часто предлагают играть российских офицеров, этих всех орков. Но я отказываюсь. Что бы твой герой не делал в кадре, ты должен оправдать это для себя, потому что это поступок твоего персонажа. А я не могу оправдать этих людей, даже в актерской игре. Мне неприятны эти люди", – признавался Сергей Кисель.

Трейлер фильма "БожеВільні": видео

Как актер изменился из-за войны

Сергей Кисель живет в Украине вместе с семьей. Некоторое время они жили в Хмельницком, а затем вернулись в Киев.

Война расставила все по местам и изменила каждого из нас. Мы научились по-новому жить, воспринимать, чувствовать. Эта война должна стать для нас большим уроком, который мы должны с достоинством выдержать и одержать победу ради нашего будущего,

– говорил актер.

Для Сергея важен и языковой вопрос. Он сравнивает русский язык с сорняком, хоть сам до 2022 общался на русском и снимался с россиянами после 2014 года.

По словам актера, его окружение тоже изменилось, особенно из-за разных взглядов на войну. В отличие от бывших друзей, Сергей Кисель готов идти в армию, если повестка придет. Он держит себя в хорошей физической форме и занимается спортом вместе с детьми.