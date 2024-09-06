Дмитрий – актер по образованию, ведь окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Учился на специальности "Актер драматического театра и кино", а именно на курсе украинской актрисы и театрального педагога Валентины Зимней. Больше о жизни Вивчарюка расскажет Кино 24.

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Как Дмитрий Вивчарюк встретил полномасштабное вторжение

В недавнем интервью Дмитрий Вивчарюк поделился, что 24 февраля 2022 года домой вернулся только ночью, поскольку был на дне рождении. Заснул, но проснулся уже в пять часов утра, когда начали обстреливать аэропорт "Жуляны". Дело в том, что семья актера на тот момент жила недалеко от него.

Мы старались не передавать хаос детям. Просто сказали собрать вещи в рюкзаки, позавтракали и на автобусе с фирмы моего брата я отправил семью на Запад Украины. Потом приехал сам, отвез на границу, и так моя семья сейчас в Германии. Сыновьям тогда было три и шесть лет,

– отмечал Вивчарюк.

Дмитрий признавался, что соскучился по родным, но не может рисковать их жизнью. Актер понимает, что его могут забрать на фронт. Сейчас уже этого не боится, но в начале было страшно. Кстати, папа мужчины был на войне в течение 2014-2016 годов и даже получил сложное ранение, но говорил, что люди привыкают ко всему.

Чем сейчас занимается Дмитрий Вивчарюк

Сейчас Дмитрий Вивчарюк активно развивает свою актерскую карьеру. Например, уже этой осенью выйдет второй сезон сериала "Успеть до 30", где появится актер. Кроме него, в ленте еще можно будет увидеть Анну Кошмал, Дарью Петрожицкую и Анастасию Острейнову. К слову, Вивчарюк вместе с Петрожицкой ранее запускал сбор для украинских военных. За донат от 1000 гривен можно было попасть на съемочную площадку.

Многие зрители знают Дмитрия из сериала "Связь", который вышел в 2023 году. Весной этого года, кстати, начались съемки второго сезона, в котором будет и Вивчарюк. В сериале рассказывается о жизни украинских семей во время полномасштабного вторжения. В общем поднимается вопрос отношений, ведь большая война разделила мужчин с женами и детьми. В ленте показано, как они справляются с этим испытанием.