Готовится к своим же похоронам: где сейчас и как выглядит тяжелобольная Шеннен Догерти
Ранее Шеннен Догерти была известна благодаря своей роли в сериале "Все женщины – ведьмы", принесшей ей мировую известность. В сериале она исполняла роль старшей сестры Прю, обладавшей способностью перемещать предметы силой мысли.
Однако после третьего сезона она покинула шоу из-за конфликтов с коллегами. Шеннен Догерти была известна, как одна из самых скандальных актрис Голливуда, но со временем эта репутация изменилась.
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Где сейчас Шеннен Догерти
После того как знаменитая актриса узнала о своем онкологическом заболевании, ее жизнь внезапно претерпела кардинальные изменения.
Начиная с 2015 года, Шеннен Догерти публично рассказала о своем диагнозе рака молочной железы и сложности лечения.
После небольшого периода ремиссии болезнь вернулась, и сейчас она находится на 4-й стадии рака с метастазами. Шеннен принимает экспериментальную терапию и надеется на положительный результат.
Шеннен Догерти после операции / Фото из инстаграма актрисы
Правда, несмотря на надежды на лучшее, звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" откровенно выражает свои мысли о смерти. Шеннен поделилась, что сейчас больше всего переживает за свою маму. Актриса желает упростить ей жизнь в случае потери, поэтому решила самостоятельно подготовиться к своим похоронам.
Фильмография Шеннен Догерти
- "Крепость"
- "Шоу Келли Кларксон"
- "Беверли Хиллз 90210"
- "Дом моих кошмаров"
- "Ривердейл"
"Ривердейл": смотрите онлайн трейлер сериала
- "Челси"
- "Новая норма"
- "Горящие пальмы" и другие.
Смотрите фильмы и сериалы с Шеннен Догерти и поддержите тяжелобольную актрису в сложный период ее жизни.