Во время боев за город Северодонецк Шон Пенн посетил его, а сейчас активно призывает международное общество помогать украинской армии. Узнайте на Кино 24, где сейчас актер и что известно о его отношениях с украинкой.

Рекомендуем Евровидение близко: 3 лучшие фильмы о конкурсах, которые заставляют поверить в себя

Где сейчас Шон Пенн

Пенн находился в Украине, когда Россия напала на нашу страну и начала полномасштабную войну. В то время он уже занимался съемками документального фильма, а ранее имел возможность общаться с украинскими военнослужащими, которые сейчас защищают украинские земли.

"Суперсила": смотрите онлайн трейлер фильма Шона Пенна об Украине

Голливудский актер неоднократно посещал Киев и другие города Украины. Ранее он приезжал в одиночку, но впоследствии актер начал появляться со своей любимой, украинской ведущей и актрисой Ольгой Коротяевой.

В частности, они были вместе на саммите первых леди и джентльменов. 64-летний режиссер и его 43-летняя избранница сидели рядом, держась за руки. Шон Пенн выступил на Саммите как один из спикеров. Он снова подчеркнул необходимость победы Украины в войне с Россией.

Мы все надеемся, что Украина станет катализатором изменений в истории человечества. Я приезжаю в Украину в эти времена, когда идет война, и я понимаю, как это сложно. Но приезжаю и понимаю, как же здесь пахнет единством. Украина должна выиграть и быть успешной,

– отмечает режиссер.

Отношения Шона Пенна с украинкой: что известно

Слухи о романе между Шоном Пенном и Ольгой Коротяевой появились еще в конце мая, когда их заметили вместе. Позже режиссер подтвердил этот роман с украинской актрисой, посещая вместе с ней публичные мероприятия.



Шон Пенн с избранницей / Фото president.gov.ua

Актер и его избранница воздерживаются от комментариев относительно своих отношений, но они уже не скрывают, что являются парой и у них однозначная позиция относительно войны в Украине.