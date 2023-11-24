Куда исчезла София Стеценко, сыгравшая Женю в сериале "Сваты"

Вокруг Софии Стеценко, которая известна из сериала "Сваты", ходили разные слухи: о переезде в Москву, скандальные высказывания телеродственников и жизнь в Торонто. Юная актриса рассказала правду, где находится сейчас и как живет.

Стеценко призналась, что слухи, которые ходят российские СМИ, являются ложью. Более того, с началом полномасштабного вторжения девушка перешла на украинский язык и занимает четкую проукраинскую позицию.

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София Стеценко о России

Юная актриса, которая в детстве сыграла роль Жени в сериале "Сваты", призналась, что все, что о ней писали российские каналы – это неправда. Она не переезжала в Россию и не поступала в московский вуз.

В России я не училась, никогда не планировала туда поступать. Не было даже мысли уезжать и никогда не уеду. В Москве была только один раз – во время съемок новогодних "Сватов". И мне не понравилось в том городе,

– призналась Софья.

Кроме того, Стеценко вспомнила свой опыт съемки в сериале "Сваты". И не смогла не вспомнить о российских коллегах, в которых разочаровалась.

Для меня "Сваты" – это хорошие воспоминания детства и очень крутой опыт. Но когда начинаю вспоминать коллег… Из-за полномасштабного вторжения ощущения не очень хорошие, потому что российские актеры, играющие главные роли, поддерживают кремлевскую агрессию,

– вспомнила Стеценко.



София Стеценко в детстве / Коллаж 24 Канала

Во время съемок сериала "Сваты" в Москве, Соня Стеценко и ее мать провели почти три недели в гостях у актрисы Татьяны Кравченко. Известно, что родившаяся в Донецке Кравченко сейчас активно выражает поддержку российской агрессии и участвует в пропагандистских телешоу. Мама Сони Светлана Стеценко упоминала в интервью об этом периоде.

Когда мы приехали на съемки новогодних "Сватов", нас поселили в квартире, не пригодной для проживания. Мне страшно было оставаться там с ребенком даже на ночь,

– вспоминала Светлана Стеценко.

Но признается, что заметила, когда российские звезды приезжали в Украину на съемки, их здесь принимали в качестве дорогих гостей.

Где сейчас находится София Стеценко

С началом полномасштабного вторжения София Стеценко нашла временное убежище за рубежом.

Родители решили, что мне лучше уехать. Первые полгода находилась в Праге, где поступила в актерскую школу. Когда курс закончился, отправилась на актерскую специальность в несколько университетов, меня взяли, но не во все страны открывали визу. Так я очутилась в Канаде. Здесь живу уже год,

– рассказала София Стеценко.

София поделилась, что сейчас исполняет обязанности ассистента на съемочных площадках и фестивалях.



София Стеценко / Фото из инстаграммы

София Стеценко встретила любовь в Торонто

Сегодня маленькой Жене из "Сватов" уже 20 лет и она успела встретить свою любовь.

Он из Канады. По профессии арборист занимается лечением деревьев. Учит украинский язык,

– поделилась Софья.

Рассказала также, что помогает любимому изучать украинский. Признается, начали с самого простого, читают по слогам, смотрят украинские фильмы и ходят на украиноязычные представления.

Кроме того, в Торонто есть музей Тараса Шевченко, в котором постоянно проходят украинские ивенты. Мой парень там волонтерит. В ближайшее время очень хотим приехать в Украину вдвоем,

– рассказала Стеценко.

Так что девушка уже планирует познакомить своего парня с родителями, которые сейчас живут в Украине.

Позиция Софии Стеценко по отношению к украинскому языку

Мама Софии, Светлана Стеценко, рассказала, что два года назад Соня, ранее общавшаяся на русском языке с родными и друзьями, приняла принципиальное решение перейти на украинский. Такую же позицию приняла и вся семья.

Я иногда, когда звоню ей, ненароком перехожу на русский, она поправляет: "Мама, родненькая, пожалуйста!"

– говорит Светлана.



София Стеценко / Фото из инстаграм