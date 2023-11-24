Стеценко зізналась, що чутки, які ширять російські ЗМІ є брехнею. Ба більше, з початком повномасштабного вторгнення дівчина перейшла на українську мову та займає чітку проукраїнську позицію.
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Софія Стеценко про Росію
Юна акторка, яка в дитинстві зіграла роль Жені у серіалі "Свати" зізналась, що все, що про неї писали російські канали – це неправда.Вона не переїжджала до Росії та не вступала до московського вишу.
У Росії я не вчилася, ніколи не планувала туди вступати. Не було навіть думки їхати й ніколи не поїду. В Москві була лише один раз – під час зйомок новорічних "Сватів". І мені не сподобалося в тому місті,
– зізналась Софія.
Окрім того, Стеценко пригадала про свій досвід знімання у серіалі "Свати". І не змогла не пригадати про російських колег, у яких розчарувалась.
Для мене "Свати" – це хороші спогади дитинства і дуже крутий досвід. Але коли починаю згадувати колег… Через повномасштабне вторгнення відчуття не дуже хороші, бо російські актори, які грають головні ролі, підтримують кремлівську агресію,
– пригадала Стеценко.
Софія Стеценко в дитинстві / Колаж 24 Каналу
Під час зйомок серіалу "Свати" у Москві, Соня Стеценко та її мати провели майже три тижні в гостях в акторки Тетяни Кравченко. Відомо, що Кравченко, яка народилася та виросла в Донецьку, зараз активно виражає підтримку російській агресії та бере участь у пропагандистських телешоу. Мама Соні Світлана Стеценко згадувала в інтерв'ю про цей період.
Коли ми приїхали на зйомки новорічних "Сватів", нас поселили у квартирі, яка не була придатна для проживання. Мені страшно було залишатися там із дитиною навіть на ніч,
– пригадувала Світлана Стеценко.
Але, зізнається, що помітила, коли російські зірки приїжджали в Україну на зйомки, їх тут приймали як дорогих гостей.
Де зараз перебуває Софія Стеценко
З початком повномасштабного вторгнення, Софія Стеценко знайшла тимчасовий прихисток за кордоном.
Батьки вирішили, що мені краще поїхати. Перші пів року перебувала в Празі, де вступила в акторську школу. Коли курс закінчився, подалася на акторську спеціальність у декілька університетів, мене взяли, але не у всі країни відкривали візу. Так я опинилася в Канаді. Тут живу вже рік,
– розказала Софія Стеценко.
Софія поділилась, що зараз виконує обов'язки асистента на знімальних майданчиках та різноманітних фестивалях.
Софія Стеценко / Фото з інстаграму
Софія Стеценко зустріла кохання в Торонто
Сьогодні маленькій Жені зі "Сватів" уже 20 років і вона встигла уже зустріти своє кохання.
Він з Канади. За професією арборист – займається лікуванням дерев. Вчить українську мову,
– поділилась Софія.
Розказала також, що допомагає коханому вивчати українську. Зізнається, почали з найпростішого, читають по складах, дивляться українські фільми та ходять на україномовні вистави.
Крім того, в Торонто є музей Тараса Шевченка, в котрому постійно проходять якісь українські івенти. Мій хлопець там волонтерить. Найближчим часом дуже хочемо приїхати в Україну вдвох,
– розказала Стеценко.
Тож дівчина уже планує познайомити свого хлопця з батьками, які зараз живуть в Україні.
Позиція Софії Стеценко щодо української мови
Мама Софії, Світлана Стеценко, розказала, що два роки тому Соня, яка раніше спілкувалася російською мовою з рідними та друзями, прийняла принципове рішення перейти на українську. Таку ж позицію прийняла і вся її родина.
Я інколи, коли телефоную їй, ненароком переходжу на російську, вона поправляє: "Мамо, рідненькою, будь ласка!"
– каже Світлана.
Софія Стеценко / Фото з інстаграму