Актер очень осторожно относится к публичности, оберегая от общественности подробности своей личной жизни. Он редко дает интервью и старается держать в тайне самые интимные моменты, касающиеся его семьи. Узнайте, где сейчас актер и как россияне уничтожили его прошлое.

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Где сейчас народный артист Украины Стас Боклан

Станислав Боклан отдал десять лет своей карьеры Донецкому областному драматическому театру в Мариуполе. Это был важный этап в его жизни, и именно там он получил множество теплых воспоминаний, связанных как с коллегами, так и с самим городом.

Но, к сожалению, все изменилось. Театр разрушили российские оккупанты. То же самое произошло и с квартирой, в которой когда-то жил Станислав Боклан. Но больше всего актера болит потеря друзей и коллег, с которыми он работал.

Боклан признавался, что в его душе появилась ненависть, на которую он сам не надеялся. Ему тяжело принять то, что произошло, и он чувствует глубокую потерю не только материальных вещей, но и человеческих жизней.

Я никогда не думал, что во мне может быть столько ненависти, потому что это страшно представить,

– говорит Боклан.

Несмотря на все, Боклан остается в стране, продолжает сниматься в кино и делает все возможное, чтобы поддержать украинскую киноиндустрию. Сейчас актер также активно занимается волонтерством, помогая военным, насколько это в его силах.