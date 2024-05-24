Больше не Тася из "Киев днем и ночью": где сейчас и как изменилась звезда сериалов Таисия Щурук

Таисия Щурук – известная украинская актриса, стала известной благодаря своим ролям в различных молодежных сериалах. Среди них выделяются такие: "Морена", "Киев днем и ночью", "Кошмарный директор", "Доброволец", "Джура-Королевич", "Одна на двоих" и "Карпатский рейнджер".

Однако, несмотря на успех в киноиндустрии, ее жизнь внезапно претерпела радикальные изменения из-за войны. Больше о том, как сейчас живет и где находится Таисия Щурук узнаете в материале Кино 24.

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Как война изменила жизнь Таисии Щурук

После эвакуации в Великобританию актриса столкнулась с тем, что для комфортной жизни там нужно иметь значительную сумму денег. По ее словам, ежемесячно необходимо иметь около 3 тысяч фунтов стерлингов. Своих сбережений актрисе не хватало, поэтому она решила не только сидеть, сложа руки, но нашла себе работу.

Щурук сменила несколько сфер деятельности, организуя актерские мастер-классы для детей, работая в доме престарелых и ресторанах.

Я нашла работу, что сначала я преподавала британским детям актерское мастерство. Затем пошла работать в дом престарелых: меняла подгузники, кормила их, разносила чаечки, общалась,

– рассказывала актриса.

Таисия говорит, что не имела особого выбора, относительно места работы, поскольку везде нужен был опыт, которого она не имела. Однако девушке удалось пройти эти испытания и, конце концов, она вернулась домой.

Где сейчас Таисия Щурук

После проживания в Англии, Таисия решила попробовать себя в роли актрисы в театре, хотя раньше она видела себя исключительно в кино.

Сейчас она активно работает на сцене и снимается в новых украинских сериалах, где играет рядом с известными украинскими актерами. Таисия значительно улучшила свои актерские навыки после съемок в сериале "Киев днем и ночью", и сейчас ее поклонники с нетерпением ждут новых выступлений на театральной сцене и новых ролей на экране.