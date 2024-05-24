Проте, попри успіх у кіноіндустрії, її життя раптово зазнало радикальних змін через війну. Більше про те, як зараз живе та де перебуває Таїсія Щурук дізнаєтесь у матеріалі Кіно 24.

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Як війна змінила життя Таїсії Щурук

Після евакуації до Великої Британії актриса стикнулася з тим, що для комфортного життя там потрібно мати значну суму грошей. За її словами, щомісячно необхідно мати близько 3 тисяч фунтів стерлінгів. Своїх збережень акторці не вистачало, тому вона вирішила не тільки сидіти, склавши руки, але знайшла собі роботу.

Щурук змінила декілька сфер діяльності, організовуючи акторські майстер-класи для дітей, працюючи у будинку для літніх людей та ресторанах.

Я знайшла роботу, що спочатку я викладала британським діткам акторську майстерність. Потім пішла працювати в будинок для літніх людей: міняла підгузки, годувала їх, розносила чайочки, спілкувалася,

– розповідала акторка.

Таїсія каже, що не мала особливого вибору, щодо місця роботи, оскільки всюди потрібний був досвід, якого вона не мала. Однак дівчині вдалося пройти ці випробування і, зрештою, вона повернулася додому.

Де зараз Таїсія Щурук

Після проживання в Англії, Таїсія вирішила спробувати себе у ролі акторки в театрі, хоча раніше вона бачила себе виключно у кіно.

Зараз вона активно працює на сцені та знімається у нових українських серіалах, де грає поряд із найвідомішими українськими акторами. Таїсія значно покращила свої акторські навички після зйомок у серіалі "Київ вдень та вночі", і зараз її шанувальники з нетерпінням чекають нових виступів на театральній сцені та нових ролей на екрані.