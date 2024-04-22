Автор одного из самых популярных блогов о кино: где сейчас и чем известен Тайлер Андерсон

Автор канала Geek Journal на днях сообщил, что пополнил ряды ВСУ. Тайлер Андерсон с 2012 года рассказывал об украинском и мировом кино, но отныне новых роликов на его ютубе будет меньше или совсем не будет.

На Кино 24 читайте подробнее о фактах из жизни Тайлера Андерсона. И то, где он находится сейчас.

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Что известно о Тайлере Андерсоне

Настоящее имя Тайлера Андерсона – Алексей Шкробинец. Его псевдоним связан с героями любимых фильмов "Матрица" и "Бойцовский клуб".

Алексей родом из Херсонщины, его родной поселок, где проживают родственники блогера, до сих пор под оккупацией России. Он учился в Запорожье на фармацевта и некоторое время работал в аптеке.

Один из самых популярных каналов о кино

В 2012 году Тайлер Андерсон создал ютуб-канал Geek Journal о кино, телевидение, комиксы, телешоу, рекламу и тому подобное. Ролики выходили на украинском языке. Первые несколько лет Алексей совмещал работу в аптеке с работой над блогом, а уже потом ютуб-канал стал его полноценной работой.

Важно заметить, что также над блогом работала девушка Тайлера – Юлиана. Она занималась монтажом, продюсированием и тому подобное.

По состоянию на апрель 2024 года на Geek Journal подписаны более 365 тысяч пользователей, на канале размещено 463 видео. Блог входит в список 10 украиноязычных каналов с наибольшим количеством платных подписок на платформе Patreon. Особенностью канала также является коронная фраза Тайлера: "Привет, мои любимые люди".

"Майбутнє України залежить від тебе": смотрите последнее видео Тайлера Андерсона

У Алексея есть еще один ютуб-канал "Тайлеруто", посвященный стримам различных видеоигр. А также резервный канал "Тайлер Андерсон", который был создан в 2021 году из-за блокировки основного блога после скандала с 1+1 Media.

Мысли об украинском кино и ютубе

Любимые украинские фильмы Тайлера Андерсона по состоянию на 2020 были "Мои мысли тихие", "Дикое поле" и "Киборги". По мнению блогера, в Украине иногда не понимают целесообразности расходов в кино.

Еще нам не хватает любви к своему. У нас любовь к своему прикрывают жесткой шароварщиной. Типа, вот, как у дедов! Так деды делали! А это не правильно,

– говорил блогер.

Относительно военного кино, Тайлер Андерсон хотел бы увидеть реалистичную ленту о настоящих героях. В то же время он подчеркивал, что тему войны не стоит эксплуатировать. Также, по мнению блогера, состояние украинского ютуба сейчас хорошее.

"У нас очень много контента было и до этого (войны – ред.). Я никогда не понимал людей, которые говорят, что наш ютуб маленький, тесненький. Если посчитать видео только те, где люди вышли на какую-то планку – получится сутки бинджвотчинг (непрерывный просмотр, – Кино 24). Сейчас его супер много и можно перебирать. Я верю в пресвятую конкуренцию и она делает добро, стимулирует людей двигать жопой и делать что-то", – говорил Андерсон.

Где сейчас Тайлер Андерсон

С начала полномасштабной войны Тайлер Андерсон активно распространял и делал сборы на ВСУ, продолжая работу над украиноязычным контентом. Кроме темы кино, он также создал свежую новостную рубрику.

Уже 21 апреля 30-летний Тайлер Андерсон сообщил о "потере на ютубном фронте": он присоединился к рядам ВСУ. Скорее всего, новых видео на канале не будет. А если будут, то очень нерегулярные.

Я считаю, если вы не работаете на украинскую победу в любом виде, то вы прямо помогаете врагу. Поэтому спасибо всем кто делает хоть что-то. Если вы не готовы идти в армию, то помогайте армии,

– призвал блогер.

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