На Кіно 24 читайте детальніше про факти з життя Тайлера Андерсона. І те, де він перебуває зараз.

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Що відомо про Тайлера Андерсона

Справжнє ім'я Тайлера Андерсона – Олексій Шкробинець. Його псевдонім пов'язаний з героями улюблених фільмів "Матриця" та "Бійцівський клуб".

Олексій родом з Херсонщини, його рідне селище, де проживають родичі блогера, досі під окупацією Росії. Він навчався у Запоріжжі на фармацевта та певний час працював в аптеці.

Один з найпопулярніших каналів про кіно

У 2012 році Тайлер Андерсон створив ютуб-канал Geek Journal про кіно, телебачення, комікси, телешоу, рекламу тощо. Ролики виходили українською мовою. Перші кілька років Олексій поєднував роботу в аптеці з працею над блогом, а вже згодом ютуб-канал став його повноцінною роботою.

Важливо зауважити, що також над блогом працювала дівчина Тайлера – Юліана. Вона займалась монтажем, продюсуванням тощо.

Станом на квітень 2024 року на Geek Journal підписані понад 365 тисяч користувачів, на каналі розміщено 463 відео. Блог входить до списку 10 українськомовних каналів з найбільшою кількістю платних підписок на платформі Patreon. Особливістю каналу також є коронна фраза Тайлера: "Привіт, мої улюблені людини".

"Майбутнє України залежить від тебе": дивіться останнє відео Тайлера Андерсона

В Олексія є ще один ютуб-канал "Тайлеруто", що присвячений стрімам різних відеоігор. А також резервний канал "Тайлер Андерсон", що був створений у 2021 році через блокування основного блогу після скандалу з 1+1 Media.

Думки про українське кіно та ютуб

Улюблені українські фільми Тайлера Андерсона станом на 2020 були "Мої думки тихі", "Дике поле" і "Кіборги". На думку блогера, в Україні інколи не розуміють про доцільність витрат на кіно.

Ще нам не вистачає любові до свого. У нас любов до свого прикривають жорсткою шароварщиною. Типу, от, як у дідів! Так діди робили! А це не правильно,

– казав блогер.

Щодо воєнного кіно, Тайлер Андерсон хотів би побачити реалістичну стрічку про справжніх героїв. Водночас він підкреслював, що тему війни не варто експлуатувати. Також, на думку блогера, стан українського ютубу зараз хороший.

"У нас дуже багато контенту було й до цього (війни – ред.). Я ніколи не розумів людей, які кажуть, що наш ютуб маленький, тісненький. Якщо порахувати відео тільки ті, де люди вийшли на якусь планку – вийде доба бінджвотчінг (безперервний перегляд, – Кіно 24). Зараз його супербагато й можна перебирати. Я вірю у пресвяту конкуренцію й вона робить добро, стимулює людей рухати сракою й робити щось", – говорив Андерсон.

Де зараз Тайлер Андерсон

З початку повномасштабної війни Тайлер Андерсон активно поширював та робив збори на ЗСУ, продовжуючи роботу над україномовним контентом. Окрім теми кіно, він також створив свіжу новинну рубрику.

Вже 21 квітня 30-річний Тайлер Андерсон повідомив про "втрату на ютубному фронті": він долучився до лав ЗСУ. Скоріш за все, нових відео на каналі не буде. А якщо будуть, то дуже нерегулярні.

Я вважаю, якщо ви не працюєте на українську перемогу в будь-якому вигляді, то ви прямо допомагаєте ворогу. Тому дякую всім хто робить хоч щось. Якщо ви не готові йти до війська, то допомагайте війську,

– закликав блогер.

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