От клипа группы "Ленинград" до сознательной позиции: где сейчас актер "Женского доктора" Тарас Цымбалюк

Тарас Цимбалюк является одним из самых популярных и наиболее востребованных актеров современности. Он получил бешеную популярность благодаря сериалу "Крепостная", а также снялся в фильмах "Кофе с кардамоном" и "Женский доктор. Новая жизнь".

С началом большой войны актер, как и все сознательные украинцы, был готов взять в руки оружие. Однако он стал волонтерить. Узнайте, где сейчас Тарас Цимбалюк и чем занимается во время войны.

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Где сейчас Тарас Цимбалюк

24 февраля Тарас находился в Киеве, после чего выехал вместе со своими племянниками и бывшей женой в родную Корсунь-Шевченковскую Черкасской области. Он хотел пойти в теробороны, но понял, что на тот момент не было в этом необходимости. Поэтому мужчина активно занялся волонтерством.

Поскольку я не имею военной кафедры, я не служил, начал использовать свое медиапространство и популярность, и начал волонтерить. У меня есть машина, джип, я начал что-то там вывозить, рекламировать, обращаться к людям, отвечать на их запросы и потребности,

– объяснил Тарас.

Тарас также присоединился к организации благотворительного аукциона, чтобы собрать средства на пять карет скорой помощи. Стоимость одной из них составляет 10 000 евро. На аукционе актер представил штаны, которые будет носить его герой в новом сезоне сериала "Крепостная".

Хотя раньше Тарас мечтал о съемках в Москве из-за их перспективности, сейчас он разорвал связи со всеми российскими актерами. Еще и слишком, он писал и звонил им, но, по словам Цимбалюка, они отказывались общаться: "Они называли нас бандеровцами, обвиняли в пропаганде, фейках и тому подобном".

Сейчас актер продолжает волонтерить и использовать свои соцсети для добрых дел. Он активно участвует в театральных спектаклях, доход с которых часто идет на благотворительность.

Фильмография Тараса Цымбалюка

"Крепостная"

"Кофе с кардамоном"

"Женский доктор. Новая жизнь"

"Черный ворон"

"Поймать Кайдаша" и многие другие.

Кроме того, актер часто играет в театральных спектаклях. В частности, вам точно стоит посетить "Основной инстинкт" и "Наши Кайдаши".