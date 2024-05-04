З початком великої війни актор, як і усі свідомі українці, був готовий взяти до рук зброю. Однак він став волонтерити. Дізнайтесь, де зараз Тарас Цимбалюк та чим займається під час війни.

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Де зараз Тарас Цимбалюк

24 лютого Тарас перебував у Києві, після чого виїхав разом зі своїми племінниками та колишньою дружиною до рідної Корсунь-Шевченківської Черкаської області. Він хотів піти до тероборони, але зрозумів, що на той момент не було у цьому потреби. Тому чоловік активно зайнявся волонтерством.

Оскільки я не маю військової кафедри, я не служив, почав використовувати свій медіапростір і популярність, і почав волонтерити. У мене є машина, джип, я почав щось там вивозити, рекламувати, звертатися до людей, відповідати на їхні запити та потреби,

– пояснив Тарас.

Тарас також приєднався до організації благодійного аукціону, щоб зібрати кошти на п'ять карет швидкої допомоги. Вартість однієї з них становить 10 000 євро. На аукціоні актор представив штани, які буде носити його герой у новому сезоні серіалу "Кріпосна".

Хоча раніше Тарас мріяв про зйомки у Москві через їх перспективність, зараз він розірвав зв'язки зі всіма російськими акторами. Ще й надто, він писав і дзвонив їм, але, за словами Цимбалюка, вони відмовлялися спілкуватися: "Вони називали нас бандерівцями, звинувачували у пропаганді, фейках і тому подібному".

Зараз актор продовжує волонтерити та використовувати свої соцмережі для добрих справ. Він активно бере участь у театральних виставах, дохід з яких часто йде на благодійність.

Фільмографія Тараса Цимбалюка

"Кріпосна"

"Кава з кардамоном"

"Жіночий лікар. Нове життя"

"Чорний ворон"

"Спіймати Кайдаша" та багато інших.

Окрім того, актор часто грає в театральних виставах. Зокрема, вам точно варто відвідати "Основний інстинкт" та "Наші Кайдаші".