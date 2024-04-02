В один момент пришлось просить финансовой поддержки у людей: где сейчас и как живет Татьяна Шелига
Татьяна Шелига – актриса украинского театра и кино, известная своим участием в фильмах "Когда мы дома" и "За двумя зайцами" и многих других. Она активно работала в кинематографе до момента, пока не начались проблемы со здоровьем.
Однако дочери Заслуженной артистки Украины пришлось просить поклонников о финансовой помощи, чтобы вылечить маму. Актриса перенесла сложные операции и теперь совсем не снимается в кино. Узнайте в материале Кино 24, где сейчас Татьяна Шелига и на какие средства живет.
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Где сейчас Татьяна Шелига
Начиная с 24 февраля, Татьяна Шелига оставалась в Киеве и не покидала город. Первые месяцы войны она провела вместе с дочерью и родными в подвале-укрытии.
Известная звезда украинских театров и сериалов прошла две серьезные операции в 2022 году: на сердце и на позвоночнике. Шелига признала, что никогда раньше не обращалась за помощью, но ее ресурсы и близких людей уже исчерпались.
В течение 2022 года маме сделали две сложнейшие операции: на сердце и пояснице. Мама не работает: не снимается в фильмах, не участвует в телевизионных проектах.
– отмечала дочь актрисы.
Кроме того, дочь Татьяны Шелиги рассказала, что актриса сейчас проживает на свою пенсию, которую тратит, в основном на дорогие лекарства, некоторые из них звезде украинских сериалов придется принимать уже всю жизнь.
Татьяну поддержали поклонники, а также коллеги, в частности, украинская актриса Ольга Сумская, которая вовремя сообщила врачам Института сердца о проблеме Шелиги и ей оказали помощь.
Татьяна Шелига – украинская актриса: что известно из биографии
- Украинская актриса театра и кино, Заслуженная артистка Украины (1996). Номинантка на театральную премию "Киевская пектораль" (1997);
- Приняла участие в съемках десятков фильмов, в частности: "Центральная больница", "Когда мы дома", "Киевский торт", "За двумя зайцами". До войны России с Украиной часто снималась в российских лентах.
- Была дважды замужем, имеет дочь Анастасию и внуков.