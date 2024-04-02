Однак доньці Заслуженої артистки України довелось просити прихильників про фінансову допомогу, аби вилікувати маму. Акторка перенесла складні операції й тепер зовсім не знімається у кіно. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, де зараз Тетяна Шеліга і на які кошти живе.
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Де зараз Тетяна Шеліга
Починаючи з 24 лютого, Тетяна Шеліга залишалася в Києві та не покидала місто. Перші місяці війни вона провела разом з дочкою та рідними у підвалі-укритті.
Відома зірка українських театрів і серіалів пройшла дві серйозні операції у 2022 році: на серці та на хребті. Шеліга визнала, що ніколи раніше не зверталася за допомогою, але її ресурси та близьких людей вже вичерпалися.
Протягом 2022 року мамі зробили дві найскладніші операції: на серці та попереку. Мама не працює: не знімається в фільмах, не бере участь в телевізійних проєктах.
– зазначала донька актриси.
Окрім того, донька Тетяни Шеліги розповіла, що акторка зараз проживає на свою пенсію, яку витрачає, в основному на дорогі ліки, деякі з них зірці українських серіалів доведеться приймати уже усе життя.
Тетяну підтримали прихильники, а також колеги, зокрема, українська акторка Ольга Сумська, яка вчасно повідомила лікарям Інституту серця про проблему Шеліги і їй надали допомогу.
Тетяна Шеліга – українська акторка: що відомо з біографії
- Українська акторка театру та кіно, Заслужена артистка України (1996). Номінантка на театральну премію "Київська пектораль" (1997);
- Взяла участь у зйомках десятків фільмів, зокрема: "Центральна лікарня", "Коли ми вдома", "Київський торт", "За двома зайцями". До війни Росії з Україною часто знімалась у російських стрічках.
- Була двічі заміжньою, має доньку Анастасію та онуків.