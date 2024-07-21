Продюсер "20 дней в Мариуполе" и Пулитцеровский лауреат: как сейчас живет Василиса Степаненко

Журналистка Василиса Степаненко родом из Харькова. Девушка работала в газете "Kharkiv Post", затем стала продюсером и ведущей на телеканале "Simon", а в 2022 году начала строить карьеру в информационном агентстве Associated Press. Она – обладательница Пулитцеровской премии и лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину Василиса Степаненко, режиссер Мстислав Чернов и фотокорреспондент Евгений Малолетка находились в Мариуполе. Впоследствии они создали документальный фильм "20 дней в Мариуполе", который выиграл премию "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм". В нем показаны ужасы, которые происходили в городе. Как сейчас живет Василиса Степаненко, расскажет Кино 24.

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Чем сейчас занимается Василиса Степаненко

24-летняя Василиса Степаненко продолжает рассказывать миру о войне в Украине и заниматься журналистской деятельностью. В своем инстаграме девушка освещает преступления российской армии против украинцев с самого начала полномасштабного вторжения, в частности писала о Мариуполе, где провела в блокаде две недели. К слову, свои посты журналистка делает и на английском языке, чтобы их поняли больше людей.

Журналистика может буквально спасать жизни людей. Потому что позже выяснилось, что именно наши фото и видео стали поворотным моментом в переговорах международных партнеров и лидеров разных стран по открытию коридора для выезда людей из Мариуполя,

– рассказывала Василиса Степаненко в интервью Суспільне Культура.

Сейчас Василису можно увидеть и на страницах известных журналов. К примеру, девушка появилась на весенней обложке L'Officiel Ukraine, а также снималась для Vogue Ukraine.

О фильме "20 дней в Мариуполе"

В Мариуполе Василиса вместе с командой документировала все, что тогда происходило в городе. Где-то в течение недели они находились в Мариупольской областной клинической больнице №2, куда привозили раненых. Именно там журналистка увидела смерть маленькой девочки. Степаненко рассказывала, что это было очень сложно.

Из Мариуполя Василиса, Мстислав и Евгений привезли 30 часов видеоматериалов, поэтому решили создать фильм. Так им удалось на кадрах сохранить трагическую историю, которая происходила во время войны России с Украиной. Впоследствии ленту увидел весь мир. Многие люди не могли сдержать слезы, когда видели страшные кадры из Мариуполя.

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Мы бы хотели, чтобы этого фильма не было, чтобы не было причин его снимать, чтобы народ Украины не переживал все это. Эти награды для нас – это в первую очередь возможность рассказать трагическую историю Мариуполя и его жителей людям в разных странах. Сейчас именно благодаря фильму голос мариупольцев слышат по всему миру и это очень важно,

– отмечала продюсер в разговоре с "Детектор медиа".

Работа Василисы и остальных членов команды – невероятно важна во время войны. Фильм "20 дней в Мариуполе" уже вошел в историю Украины. Именно такие люди – наша надежда на светлое будущее и долгожданную победу.