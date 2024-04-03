Кино 24 расскажет о том, где сейчас Виталий Борисюк. Это не только муж Сумской, но и известный украинский актер театра и кино, ведущий, а еще кавалер Международного ордена Святого Станислава IV степени.

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Где сейчас Виталий Борисюк

Актер не стал покидать страну с начала полномасштабной войны. В первые дни семью постигло горе – умерла мама Ольги Сумской. После прощания с ней Борисюк посетил военкомат, но тогда его отправили домой. Так Виталий ждал своей очереди.

Это было 2 недели после начала. Ему сказали, что пока не время, потому что берут только военных. Он наготове. Виталий – актер, но спортивный человек, владеет оружием. Если нужно будет, то, конечно, пойдет защищать,

– говорила актриса.

И в июле прошлого года Виталию Борисюку исполнилось 60 лет. Свою деятельность он сконцентрировал на спектаклях и актерстве, как и его жена.

С благотворительными выступлениями супруги и команда ездят не только по Украине, но и за рубежом. Например, в октябре Сумская, Борисюк и Паперный выступили в Праге с лирической комедией "Любовь на троих".

Брак Ольги Сумской и Борисюка

Ольга Сумская и Виталий Борисюк встретились на новогодней вечеринке у друзей. Тогда актер был с невестой, Ольга – с бойфрендом. Уже тогда Борисюк поразил актрису галантностью. После этой встречи каждый из них женился, но через 5 лет встретились в труппе Театра имени Леси Украинки.

Я не планировал знакомства с красивой женщиной, актрисой, да еще и с ребенком. Я как раз только развелся после первого брака и дал себе зарок: "Только карьера". Но мы рассуждаем, а Всевышний распоряжается. Я счастлив, что так повернулась судьба,

– признавался актер.

Борисюк начал ухаживать за Сумской, у них закрутился роман. Частично он разрушил брак актрисы с Евгением Паперным. Пара отпраздновала 27 годовщину брака в 2023 году. Тогда как в 2021, на юбилей, они во второй раз обменялись обетами. Супруги воспитывают дочь Анну, которая тоже стала актрисой.

"Было много трещин, но мы нашли общий язык за эти более 30 лет. Надо беречь эти отношения. Надо поливать этот цветок любви, если бог подарил тебе ощущение того, что это твой человек. Мы часто ссоримся по пустякам. Он очень не любит замечаний. После спектакля я могу сделать несколько режиссерских замечаний, потому что я режиссер в душе. Он не воспринимает их и начинается... Так постоянно, ну актерская пара", – рассказывала Сумская об их браке.

Коротко о Виталии Борисюке

Виталий Борисюк родился в Киеве, учился в институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. В 1988 году стал актером Киевского театра драмы имени Леси Украинки.

Борисюк работал не только актером, но и ведущим. Также попытался реализоваться как певец: создал продюсерскую компанию, выступил на "Голосе страны".

Виталий Борисюк – "Per Te" – "Голос страны 11": смотрите видео онлайн

Фильмография Виталия Борисюка