Стал ветераном войны, но не забыл об актерстве: где сейчас Владимир Ращук

Владимир Ращук – украинский актер и спортсмен. С начала полномасштабной войны он ушел на фронт добровольцем. Где артист сейчас и чем занимается – смотрите далее.

Актер Владимир Ращук накануне полномасштабного вторжения должен был сыграть роль военного. Он ознакомился с прототипом своего героя и готовился к выступлению на сцене. Однако артисту пришлось стать бойцом в реальной жизни, пишет Кино 24.

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Где сейчас Владимир Ращук

В начале полномасштабной войны актер присоединился к легиону "Свобода". Сейчас он является офицером секции S3 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления Национальной Гвардии Украины "Рубеж". Он оборонял Киевскую, Донецкую, где стал командиром батальона. В сентябре получил звание ветерана войны.

Война – это такой уровень человеческого общения, когда все очень примитивно в целом. А с другой стороны, там проявляется настоящая дружба. Ты начинаешь ценить каждый свой день. Ты вообще начинаешь уважать и ценить каждое утро,

– рассказывал Владимир.

Самое сложное для артиста – терять собратьев. Он признавался, что к этому нельзя быть готовым, как и нельзя привыкнуть.

В тылу актера поддерживает его жена Виктория, а также дочь Екатерина, которая пошла по отцовским стопам.

Владимир Ращук не забыл о сцене

Недавно стало известно, что Владимир Ращук исполнил одну из ключевых ролей в военной трагикомедии "Позывной "Тамада", которая выйдет 14 марта. Ему было психологически трудно адаптироваться к гражданской жизни, но боец не мог отказаться от актерства.

В сериале есть сцена, когда у нас происходит стрелковый контакт с орками и "Тамада" убирает одного из них. Но во время съемок я периферийным зрением увидел этого орка и рефлекторно выстрелил. Конечно, это были ненастоящие патроны, но режиссер остановил съемки, подошел ко мне переспросить, все ли ок. В такие моменты морально сложно, но я обожаю сниматься,

– поделился он.

Относительно современных фильмов, по мнению Владимира Ращука, Украине не хватает лент с историческим контекстом.

"В Украине не хватает идеологического воспитания. Надо снимать исторические, идеологические ленты и сериалы о Шухевиче, о Бандере, о Коновальце, наших предков казаков, о Киевской Руси, Сечевых Стрельцов – о всех, кто боролся за нашу свободу", – считает артист и защитник.

Что известно о Владимире Ращуке

Украинский актер родился в Мариуполе. В юности его главной страстью был спорт: водное поло, волейбол, вольная борьба. Среди других увлечений – музыка и игра на различных музыкальных инструментах. В 2010 году Владимир получил образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Но еще за 3 года до этого он стал актером в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украины. Широкую узнаваемость Владимир Ращук получил благодаря главной роли в криминальном детективе "Отдел 44".

Фильмография Владимира Ращука:

2008 – "О любви";

2010 – "Вера, Надежда, Любовь";

2011 – "Ярость";

2011 – "Здравствуй, мама!";

2011 – "Возвращение Мухтара – 7";

2015-2016 – "Отдел 44"

2019 – "Черный ворон".