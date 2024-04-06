Ранее актриса вспоминала, что во время совместной работы с коллегами-россиянами у них были очень теплые отношения. Теперь Анна рассказала, общается ли с ними и какую однозначную позицию приняла для себя в этой ситуации. Читайте на Кино 24, где сейчас и как живет Анна Кошмал.

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Где сейчас Анна Кошмал

Украинская актриса Анна Кошмал активно выступает в поддержку Украины в войне против России. Она распространяет правдивую информацию в социальных сетях и помогает волонтерским акциям. Несмотря на ужасные обстоятельства, артистка остается в Украине вместе со своей семьей и маленьким сынишкой.

Несмотря на то, что раньше она снималась в проекте "Сваты" с российскими коллегами и вспоминала о теплых отношениях с ними, Анна говорит, что после начала большой войны никто из них не звонил и не проявлял интереса к ситуации в Украине. Это заставило ее принять решение отдать предпочтение своей стране и забыть о прошлых связях с путинистами навсегда.

Позиция Кошмал четкая: она остается в Украине, поддерживает наших людей, способствует развитию украинского театра и кинематографа. В то же время она успевает быть матерью для своего сына Миши и счастливой женой.

Не только "Сваты": в каких еще лентах сыграла Анна Кошмал

После сериала "Сваты" карьера Анны стремительно пошла вверх. Вот в каких еще лентах мы можем увидеть украинскую знаменитость:

"Не зарекайся"

"Слуга народа"

"Страна У"

"Сказка старого мельника"

"Село на миллион"

"Домик на счастье"

"Большие Уйки"

"Успеть до 30"

Смотрите украинское и поддерживайте наш кинематограф во время, когда каждый делает свой выбор, на какую сторону стать. Анна Кошмал свой выбор сделала сразу.