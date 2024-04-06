Раніше акторка згадувала, що під час спільної роботи з колегами-росіянами у них були дуже теплі стосунки. Тепер Анна розповіла, чи спілкується із ними та яку однозначну позицію прийняла для себе у цій ситуації. Читайте на Кіно 24, де зараз та як живе Анна Кошмал.

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Де зараз Анна Кошмал

Українська акторка Анна Кошмал активно виступає на підтримку України у війні проти Росії. Вона поширює правдиву інформацію у соціальних мережах та допомагає волонтерським акціям. Попри жахливі обставини, артистка залишається в Україні разом зі своєю сім'єю та маленьким синочком.

Попри те, що раніше вона знімалася в проєкті "Свати" з російськими колегами й згадувала про теплі стосунки з ними, Анна каже, що після початку великої війни ніхто з них не телефонував і не виявляв інтересу до ситуації в Україні. Це змусило її прийняти рішення віддати перевагу своїй країні та забути про минулі зв'язки з путіністами назавжди.

Позиція Кошмал є чіткою: вона залишається в Україні, підтримує наших людей, сприяє розвитку українського театру та кінематографу. Водночас вона встигає бути матір'ю для свого сина Михайлика та щасливою дружиною.

Не лише "Свати": у яких ще стрічках зіграла Анна Кошмал

Після серіалу "Свати" кар'єра Анни стрімко пішла вгору. Ось у яких ще стрічках ми можемо побачити українську знаменитість:

"Не зарікайся"

"Слуга народу"

"Країна У"

"Казка старого мельника"

"Село на мільйон"

"Будиночок на щастя"

"Великі Вуйки"

"Встигнути до 30"

Дивіться українське та підтримуйте наш кінематограф в час, коли кожен робить свій вибір, на яку сторону стати. Анна Кошмал свій вибір зробила одразу.