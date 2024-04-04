Она была одной из тех людей, которые не верили в то, что в 2022 году может начаться полномасштабная война. Поэтому, когда российские оккупанты пришли разрушать жизнь украинцев, жизнь актрисы в корне изменилась. Читайте в материале Кино 24, где сейчас и чем занимается Зоряна Марченко.

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Где сейчас Зоряна Марченко

Зоряна Марченко признается, что большая война внесла много корректив в ее жизнь. В первые месяцы войны она вместе с 6-летней дочерью покинула страну. Актриса говорит, что сделала это только ради своего ребенка, но долго так не смогла. Через некоторое время они вернулись домой, чтобы быть рядом с родными.

Быть не дома, не в своей стране, когда все близкие и друзья остались в Украине, не знать, что происходит, понимать, что ты не можешь ни на что повлиять или помочь, а только ждешь и надеешься, что все скоро закончится, – это для меня было очень трудно. Однако я поехала, чтобы защитить своего ребенка, чтобы она не слышала сирен и взрывов, чтобы это ее не травмировало. Одна я бы на это, видимо, не решилась,

– призналась Зоряна.

Актриса признает, что до начала большого вторжения была равнодушной к политике и не верила, что в современном мире возможна такая кровопролитная война. Поэтому после 24 февраля жизнь и взгляды Зоряны изменились навсегда. Она признает, что даже не представляла, что когда-то сможет вернуться к своей профессии и снова сниматься в кино.

Но сейчас, несмотря на воздушные тревоги и постоянные обстрелы актриса успевает совмещать материнство с карьерой. Зоряна Марченко снимается в новейших украинских лентах. Одна из последних – сериал "Просто Надежда", где актриса исполнила одну из главных ролей. Признается, работа помогает держаться ей "на плаву" и чувствовать себя нужной в такое трудное для Украины время.

Первый проект после начала большой войны

"Просто Надежда" стал первым проектом Зоряны Марченко с начала полномасштабного вторжения России, поэтому для актрисы он имеет особое значение. Марченко отмечает, что тематика сериала чрезвычайно актуальна сегодня. Это фильм о важности держаться за надежду, несмотря на обстоятельства, которые переживает каждая украинская семья в наше время.

Эта тематика, как по мне, очень актуальна сегодня, когда много мужчин пошли защищать страну и на женщин легла большая ответственность – пришлось перестраиваться психологически, брать себя в руки, быть для детей и мамой и папой, быть этой сильной женщиной, которая верит в счастливое будущее и на своем фронте строит новую жизнь. Украинские женщины очень сильные, даже если иногда кажется иначе,

– говорит актриса сериала "Просто Надежда".

"Просто Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала

В ролях вы также увидите Артемия Егорова, Константина Корецкого, Ирину Авдеенко, Олега Власова, Екатерину Вишневую, Ирину Дорошенко, Андрея Пономаренко, Сергея Киселя, Веронику Мишаеву, Даниила Сушко, Юлию Буйновскую, Дарью Грачеву, Михаила Пулянского, Полину Гаеву.

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