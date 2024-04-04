Вона була однією із тих людей, які не вірили у те, що у 2022 році може розпочатись повномасштабна війна. Тому, коли російські окупанти прийшли руйнувати життя українців, життя акторки докорінно змінилось. Читайте у матеріалі Кіно 24, де зараз та чим займається Зоряна Марченко.

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Де зараз Зоряна Марченко

Зоряна Марченко зізнається, що велика війна внесла багато коректив у її життя. В перші місяці війни вона разом із 6-річною донькою залишила країну. Акторка каже, що зробила це лише задля своєї дитини, але довго так не змогла. Через деякий час вони повернулись додому, аби бути поруч із рідними.

Бути не вдома, не у своїй країні, коли усі близькі й друзі залишилися в Україні, не знати, що відбувається, розуміти, що ти не можеш ні на що вплинути чи допомогти, а лише чекаєш і сподіваєшся, що все скоро закінчиться, – це для мене було дуже важко. Проте я поїхала, щоб захистити свою дитину, щоб вона не чула сирен і вибухів, щоб це її не травмувало. Одна я б на це, мабуть, не наважилась,

– зізналась Зоряна.

Актриса визнає, що до початку великого вторгнення була байдужою до політики та не вірила, що в сучасному світі можлива така кровопролитна війна. Тому після 24 лютого життя та погляди Зоряни змінилися назавжди. Вона визнає, що навіть не уявляла, що колись зможе повернутися до своєї професії та знову зніматися у кіно.

Та зараз, попри повітряні тривоги та постійні обстріли акторка встигає поєднувати материнство із кар'єрою. Зоряна Марченко знімається у найновіших українських стрічках. Одна з останніх – серіал "Просто Надія", де акторка виконала одну із головних ролей. Зізнається, робота допомагає триматися їй "на плаву" і відчувати себе потрібною у такий важкий для України час.

Перший проєкт після початку великої війни

"Просто Надія" став першим проєктом Зоряни Марченко від початку повномасштабного вторгнення Росії, тому для акторки він має особливе значення. Марченко відзначає, що тематика серіалу надзвичайно актуальна сьогодні. Це фільм про важливість триматися за надію, попри обставини, які переживає кожна українська родина в наш час.

Ця тематика, як на мене, дуже актуальна сьогодні, коли багато чоловіків пішли захищати країну і на жінок лягла велика відповідальність — довелося перелаштовуватися психологічно, брати себе в руки, бути для дітей і мамою і татом, бути цією сильною жінкою, яка вірить у щасливе майбутнє і на своєму фронті будує нове життя. Українські жінки дуже сильні, навіть якщо інколи здається інакше,

– каже акторка серіалу "Просто Надія".

"Просто Надія": дивіться онлайн трейлер серіалу

У ролях ви також побачите Артемія Єгорова, Костянтина Корецького, Ірину Авдеєнко, Олега Власова, Катерину Вишневу, Ірину Дорошенко, Андрія Пономаренка, Сергія Кисіля, Вероніку Мішаєву, Даниїла Сушко, Юлію Буйновську, Дар'ю Грачову, Михайла Пулянського, Поліну Гайову.

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