Помощь ВСУ, развод, актерство: где сейчас Анастасия Цимбалару

Актриса театра и кино Анастасия Цимбалару в период полномасштабной войны остается в Украине. Она помогала армии с начала полномасштабной войны, а со временем вернулась на съемочную площадку.

Звезда сериала "Женский доктор" стала более публичной с начала полномасштабного вторжения. За последний период в ее жизни произошло много изменений, пишет Кино 24.

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Анастасия Цимбалару с первых дней полномасштабной войны распространяла важную информацию, говорила о Мариуполе и Буче, вместе с мужем (ныне бывшим) Григорием Баклановым организовывала и распространяла сборы на нужды ВСУ.

Весной украинские актеры решили объединиться. Так возникла инициатива Act Lots, на странице которой происходили благотворительные аукционы. Анастасия Цимбалару является одной из основательниц. Благотворительная платформа продолжает работать для помощи защитникам.

Эта война открыла совершенно новые стороны меня. Кажется, я даже внешне изменилась. Сначала я впервые узнала, как сильно могу ненавидеть, потом принимая эту ужасную реальность, что имею силу бороться с ней. На своем месте, не переступая через кого-то и не изменяя себе. Радуюсь, что понемногу все удается, не теряя себя. Еще полгода назад точно не поверила бы, что способна на такое,

– делилась Анастасия Цымбалару.

Сейчас актриса продолжает активно вести свой блог. В своих сообщениях она показывает свою жизнь, призывает донатить и делится достижениями.

Возвращение в кино

Актриса имела странные ощущения, когда вернулась на съемочную площадку через некоторое время. Она сыграла главную роль в сериале совместного производства FILM.UA Group и 1+1 Украина "Женский доктор. Новая жизнь". Ее партнером в сериале является Андрей Исаенко.

Мою героиню зовут Елена, она заведует гинекологическим отделением. Она целеустремленная, уверенная в себе и в своих профессиональных качествах женщина. Привыкла следовать определенным правилам как в личной жизни, так и в работе,

– рассказывала звезда о своей героине.

В мае 2024 года начались съемки второго сезона этого сериала.

Кроме того, Анастасия Цимбалару осуществила свою мечту – озвучила персонажа в мультфильме "Гадкий Я 4".

Личная жизнь

В марте Анастасия Цымбалару сообщила, что развелась со своим мужем, актером Григорием Баклановым после 10 лет в отношениях.

Мы стали пазлами за 10 лет, которые дополняли картинки друг друга, имели целостность, цель, интерес. Теперь пазлов станет двое. Две картины. Две новые истории,

– написала актриса.

Сейчас Анастасия Цимбалару находится в лучших отношениях – с собой: именно так актриса ответила на вопрос о личной жизни на днях.