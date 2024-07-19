Зірка серіалу "Жіночий лікар" стала більш публічною з початку повномасштабного вторгнення. За останній період у її житті відбулось багато змін, пише Кіно 24.

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Анастасія Цимбалару з перших днів повномасштабної війни поширювала важливу інформацію, говорила про Маріуполь і Бучу, разом з чоловіком (нині колишнім) Григорієм Баклановим організовувала та поширювала збори на потреби ЗСУ.

Навесні українські актори вирішили об'єднатися. Так виникла ініціатива Act Lots, на сторінці якої відбувалися благодійні аукціони. Анастасія Цимбалару є однією із засновниць. Благодійна платформа продовжує працювати задля допомоги захисникам.

Ця війна відкрила абсолютно нові сторони мене. Здається, я навіть ззовні змінилася. Спочатку я вперше дізналася, як сильно можу ненавидіти, потім приймаючи цю жахливу реальність, що маю силу боротися з нею. На своєму місці, не переступаючи через когось та не зраджуючи собі. Радію, що потроху все вдається, не втрачаючи себе. Ще пів року тому точно не повірила б, що здатна на таке,

– ділилася Анастасія Цимбалару.

Зараз акторка продовжує активно вести свій блог. У своїх дописах вона показує своє життя, закликає донатити і ділиться здобутками.

Повернення до кіно

Акторка мала дивні відчуття, коли повернулась на знімальний майданчик через певний час. Вона зіграла головну роль в серіалі спільного виробництва FILM.UA Group та 1+1 Україна "Жіночий лікар. Нове життя". Її партнером у серіалі є Андрій Ісаєнко.

Мою героїню звуть Олена, вона завідує гінекологічним відділенням. Вона цілеспрямована, впевнена у собі та у своїх професійних якостях жінка. Звикла слідувати певним правилам як в особистому житті, так і в роботі,

– розповідала зірка про свою героїню.

У травні 2024 року розпочалися зйомки другого сезону цього серіалу.

Крім того, Анастасія Цимбалару здійснила свою мрію – озвучила персонажа у мультфільмі "Нікчемний Я 4".

Особисте життя

У березні Анастасія Цимбалару повідомила, що розлучилася зі своїм чоловіком, актором Григорієм Баклановим після 10 років у стосунках.

Ми стали пазлами за 10 років, які доповнювали картинки одне одного, мали цілісність, мету, інтерес. Тепер пазлів стане двоє. Дві картини. Дві нові історії,

– написала акторка.

Зараз Анастасія Цимбалару перебуває у найкращих стосунках – із собою: саме так акторка відповіла на запитання про особисте життя днями.