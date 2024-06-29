У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь більше про Ярослава Шахторіна – як він пережив початок повномасштабної війни, що відомо про особисте життя та чим займається зараз.

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Як зустрів війну

Початок повномасштабного вторгнення Ярослав Шахторін зустрів Києві, але швидко зібрався та поїхав до батьківського дому в Гостомелі разом з дружиною. Над ними часто літали ворожі "алігатори" і робили це дуже низько. Одного разу Ярослав навіть зустрівся поглядом з вертолітником.

У перші дні мешканці Гостомеля виходили на чергування. Під час того, як на варту заступив Шахторін, ледь не стався інцидент.

На своє перше чергування я пішов після чотирьох годин сну. Сиджу, завиває сильний вітер, і раптом чую, як хтось ходить нашою верандою. Наче хтось з росіян переліз паркан і йде до будинку. Я вистрибую на центр двору, пересмикую запобіжник і думаю: все, зараз буду стріляти. На цих емоціях ледь не пульнув у сусіда. Бідолага вийшов покурити і наштовхнувся на мене,

– пригадав актор.

Найбільше Ярослав хвилювався за дружину. В один день до їхнього дому зайшов російський солдат, який був розгубленим. На щастя, лихо обминуло близьких актора.

Де зараз Ярослав Шахторін

Коли через велику війну кіноіндустрія стала на паузу, Ярослав Шахторін не думав змінювати професію. Однак він вирішив знайти підробіток і працював офіціантом.

Я взагалі дуже активний, не люблю сиді­ти, склавши руки, тим паче коли є потре­ба утримувати родину, донатити. У перші місяці, коли нічого не знімали, фінансово було скрутно. Тож я пішов у сферу обслу­говування і вдячний цьому досвіду,

– ділився артист.

Згодом Ярослав Шахторін повернувся до знімань. Зокрема, у 2023 році вийшло перезавантаження серіалу "Жіночий лікар. Нове життя", де актор зіграв медбрата Макса. У травні цього року стартували знімання вже другого сезону, прем'єра якого відбудеться вже восени.

Крім того, Ярослав Шахторін – зірка серіалу "Друзі". Прем'єра стрічки відбулась 24 лютого 2024 року. Цей серіал розповідає про трьох найкращих друзів – Сергія, Ярика і Романа. Вони вирішують зробити сюрприз товаришу, який служить в ЗСУ, та відвідати його перед днем народження. Їхня дорога на фронт наповнена небезпечними пригодами. Але саме це розкриває головних героїв та змінює їх.

Особисте життя актора

Ярослав Шахторін і Таїсія Хвостова вже багато років у стосунках. Вони одружилися 9 вересня 2022 – тоді у пари був скромний розпис без особливих святкувань. Актори, які часто грають у спільних проєктах, планували весілля ще за рік до цієї дати, але через повномасштабне вторгнення вирішили розділити день тільки з найближчими.

Через рік подружжя вирішило таки відсвяткувати цей особливий день.

Фільмографія Ярослава Шахторіна