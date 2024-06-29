Роль Микити зіграв Костянтин. Зараз Костянтину Чорнокрилюку вже 21 рік, і він перебуває на порозі дорослого життя. Його акторський шлях і зміни, які відбулися в його житті дізнаєтесь на Кіно 24.

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Як змінився Костянтин Чорнокрилюк

Актор активно займається своєю кар'єрою в кіноіндустрії, беручи участь в рекламних кампаніях, телевізійних проєктах, серіалах і фільмах різних жанрів, включаючи документальне і художнє кіно. Окрім акторської діяльності, йому подобається займатися айкідо, сучасними танцями й вивченням іноземних мов.

Відомо, що він з'являвся у таких фільмах як "Клятва лікаря", "На твоїй стороні", "Скляна кімната" та інших. Зовні актор також помітно змужнів. Ось, який вигляд він тепер має:

Останні дописи в соцмережах свідчать про те, що актор вказує на те, що актор перебуває в Торонто. Чорнокрилюк відмічає геолокацію на своїх фото. Судячи з цього, зараз він перебуває не в Україні.

Фільмографія Костянтина Чорнокрилюка

Попри те, що актор ще зовсім молодий, його фільмографія уже налічує чимало проєктів. Костянтин знявся у таких стрічках: