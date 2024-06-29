Роль Никиты сыграл Константин. Сейчас Константину Чернокрылюку уже 21 год, и он находится на пороге взрослой жизни. Его актерский путь и изменения, которые произошли в его жизни узнаете на Кино 24.

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Как изменился Константин Чернокрылюк

Актер активно занимается своей карьерой в киноиндустрии, участвуя в рекламных кампаниях, телевизионных проектах, сериалах и фильмах различных жанров, включая документальное и художественное кино. Помимо актерской деятельности, ему нравится заниматься айкидо, современными танцами и изучением иностранных языков.

Известно, что он появлялся в таких фильмах как "Клятва врача", "На твоей стороне", "Стеклянная комната" и других. Внешне актер также заметно возмужал. Вот, как он теперь выглядит:

Последние сообщения в соцсетях свидетельствуют о том, что актер указывает на то, что актер находится в Торонто. Чернокрылюк отмечает геолокацию на своих фото. Судя по этому, сейчас он находится не в Украине.

Фильмография Константина Чернокрылюка

Несмотря на то, что актер еще совсем молодой, его фильмография уже насчитывает немало проектов. Константин снялся в таких лентах: