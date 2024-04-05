Теперь шоумен откровенно рассказал, где и на каком направлении служит. А также поделился, какое уникальное подразделение объединило людей, которые в мирной жизни были творческими, а теперь взяли в руки оружие.

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Где служит Геннадий Попенко

Сначала он служил в одном из подразделений, где приобрел военный опыт. Через полтора года его перевели в 59-ю отдельную механизированную бригаду на Запорожское направление. Теперь его местом службы является "Культурный Десант".

Это удивительная институция, с которой я не пересекался, а теперь я к этому непосредственно причастен. Я понимаю изнутри, насколько это значительно круче, чем я себе думал,

– признался Попенко.

Интервью Геннадия Попенко: смотрите видео

Актер отметил, что "Культурный Десант" имеет очень хорошую репутацию среди украинских защитников, поскольку состоит из тех же военных, имеющих боевой опыт и ранения, с одним лишь отличием – они бывшие артисты.

Теперь их объединяет не сцена, а тяжелая, кровопролитная война, которую легче проживать с собратьями из "Культурного Десанта".

"Культурный Десант" – это ребята, которые служили в разных родах войск. Там и пулеметчики, и саперы, и аэроразведчики, но все они до того были культурными деятелями. Конкретно я служу на Запорожском направлении, вдоль линии соприкосновения ездим,

– рассказал Геннадий.

Что известно о Геннадии Попенко

Геннадий Попенко – украинский актер и ведущий шоу. Он сыграл более 30 ролей в популярных украинских фильмах и сериалах, таких как "Вызов", "Дом "Слово" и других.

Еще до поступления в армию актер активно занимался волонтерской работой. Вместе с телеведущим Сергеем Притулой он неоднократно лично посещал зоны боевых действий, оказывая поддержку украинским военным.