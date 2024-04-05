Тепер шоумен відверто розповів, де і на якому напрямку служить. А також поділився, який унікальний підрозділ об'єднав людей, які у мирному житті були творчими, а тепер взяли до рук зброю.

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Де служить Геннадій Попенко

Спочатку він служив у одному з підрозділів, де набув військового досвіду. Через півтора року його перевели до 59-ї окремої механізованої бригади на Запорізький напрямок. Тепер його місцем служби є "Культурний Десант".

Це дивовижна інституція, з якою я не перетинався, а тепер я до цього безпосередньо причетний. Я розумію зсередини, наскільки це значно крутіше, ніж я собі думав,

– зізнався Попенко.

Інтерв'ю Геннадія Попенка: дивіться відео

Актор зазначив, що "Культурний Десант" має дуже хорошу репутацію серед українських захисників, оскільки складається з тих самих військових, що мають бойовий досвід і поранення, з однією лише відмінністю – вони колишні артисти.

Тепер їх об'єднує не сцена, а важка, кровопролитна війна, яку легше проживати із побратимами з "Культурного Десанту".

"Культурний Десант" – це хлопці, які служили в різних родах військ. Там і кулеметники, і сапери, і аеророзвідники, але всі вони до того були культурними діячами. Конкретно я служу на Запорізькому напрямку, вздовж лінії зіткнення їздимо,

– розповів Геннадій.

Що відомо про Геннадія Попенка

Геннадій Попенко – український актор і ведучий шоу. Він зіграв понад 30 ролей у популярних українських фільмах і серіалах, таких як "Виклик", "Будинок "Слово" і інших.

Ще до вступу до армії актор активно займався волонтерською роботою. Разом із телеведучим Сергієм Притулою він неодноразово особисто відвідував зони бойових дій, надаючи підтримку українським військовим.