Бывший Хейден Панеттьери сказал это прямо на съемках: режиссер вспомнил жуткий момент

Режиссер Гриффом Ферст рассказал о странном эпизоде на съемочной площадке с участием Хейден Панеттьери и ее тогдашнего партнера Брайана Хикерсона.

Как сообщает pagesix, по словам Ферста, Хейден Хикерсон во время репетиции заявил, что может "заставить Хейдена сделать что угодно". Режиссер признался, что его первой реакцией было что-то вроде: "Что, черт возьми?". Но он остался профессионалом, ведь услышал это посреди репетиции от человека, которого даже не нанимал для работы над проектом. Позже Ферст назвал эту фразу своеобразной демонстрацией власти.

"Все видели красный флажок"



Хейден Панеттьери и Брайан Хикерсон / Фото Eric Charbonneau/Shutterstock



Самое мрачное в воспоминаниях режиссера – даже не сама фраза, а его описание атмосферы вокруг пары. Ферст утверждает, что окружающие видели, что ситуация для Панеттьери была токсичной, однако увидеть проблему со стороны и реально вытащить человека из таких отношений – далеко не одно и то же.

По его словам, отношения между Панеттьери и Хикерсоном выглядели разрушительными, а сам Хикерсон был человеком, которому, по мнению режиссера, не следовало получать такой контроль над жизнью другого человека.

Ферст вспомнил о Бриттани Мерфи

Рассказывая о Панеттьери, режиссер также провел параллель с Бриттани Мерфи, с которой работал примерно за год до ее смерти в 2009 году.

Ферст объяснил, что увидел определенное сходство не в самих обстоятельствах смертей, а в том, как талантливая женщина может оказаться втянутой в мрачную среду рядом со своим партнером. Он вспомнил Мерфи и ее мужа Саймона Монжака, которого обвиняли в манипулятивном поведении и контроле над ее карьерой.

Что известно о последних часах жизни актрисы

Хейден Панеттьери скончалась 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет. Ее обнаружил без сознания в квартире в Южной Каролине брат Хикерсона, Зак. По его словам, Брайан в этот момент спал в другой комнате.

В полицейском отчете, который цитирует издание, также указано, что на момент смерти Панеттьери принимала "набор лекарств". В то же время окончательная официальная причина смерти пока не объявлена. Поэтому делать выводы о том, что именно привело к трагедии, пока преждевременно.

История, в которой было достаточно красных флажков



Хейден Панеттьери и Брайан Хикерсон / Фото Eric Charbonneau/Shutterstock



Отношения Панеттьери и Хикерсона на протяжении многих лет сопровождались громкими обвинениями в насилии. Хикерсона несколько раз арестовывали в связи с жестоким обращением с актрисой. Ранее Ферст также рассказывал, что близкие Панеттьери якобы пытались повлиять на это.

Сам Хикерсон через адвоката отказался комментировать новые заявления режиссера.

Также Хейден в своих мемуарах рассказала о детской травме, полученной на съемках, которая не давала ей нормально жить в течение 20 лет.

