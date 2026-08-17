Как сообщает People, американская актриса Хейден Панеттьери скончалась в возрасте 36 лет.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о трагической смерти нашей любимой Хайден", – заявил он.

Отец также назвал дочь невероятно светлым человеком, который дарил любовь и радость близким и миллионам зрителей.

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Панеттьери скончалась 16 августа. Ей было всего 36 лет, а 21 августа она должна была отпраздновать 37-й день рождения. Причина смерти пока не разглашается.

Карьера Хайден

Хайден Панеттьери дебютировала на телевидении еще в 1994 году – фактически тогда, когда другие дети только учились правильно произносить название своей школы. Затем последовали сериалы "One Life to Live", "Guiding Light" и постепенный переход в кино.

В девять лет она уже озвучила принцессу Дот в мультфильме Pixar "Приключения Флика". Затем последовали "Помни титанов", "Малькольм в центре внимания", "Ледяная принцесса" и другие проекты.

А в 2006 году Панеттьери получила роль, которая изменила все, – Клэр Беннет в сериале "Герои". Ее героиня могла исцелять себя, а сама Хайден благодаря этому персонажу стала международной звездой.

Позже последовали "Крик 4", "Крик 6" и сериал "Нэшвилл", в котором актриса снималась все шесть сезонов – с 2012 по 2018 год.

В этом году Панеттьери также выпустила мемуары "This Is Me: A Reckoning". В них она откровенно рассказала о детстве в Голливуде, славе, материнстве, личной жизни и самых тяжелых периодах.

Личная жизнь и роман с Владимиром Кличко



Владимир Кличко и Хейден Панеттьери / Фото Facebook/Vasil Ponomariov



Украинцы знали Панеттьери не только по кино. В 2009 году она познакомилась с Владимиром Кличко. Она – голливудская актриса, он – чемпион мира по боксу. Пара выглядела так, будто кто-то случайно смешал два совершенно разных фильма, но почему-то получился неплохой сюжет.

В 2013 году они объявили о помолвке, а в декабре 2014-го у них родилась дочь Кая Евдокия. Однако их отношения не сложились.

В 2018 году Хайден Панеттьери передала Владимиру Кличко полную опеку над дочерью. Решение было мучительным, но тогда актриса сама боролась с серьезными проблемами и проходила лечение.

В 2022 году она откровенно рассказала о зависимости от алкоголя и опиоидов, а также о послеродовой депрессии. За глянцевой картинкой Голливуда, как оказалось, скрывалась совсем не сказочная жизнь.

Недавно стало известно осмерти актрисы, что дважды сыграла возлюбленную Элвиса Пресли.