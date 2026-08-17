Як повідомляє People, американська акторка Гайден Панеттьєрі померла у віці 36 років. Про смерть зірки повідомив її представник із посиланням на батька акторки Алана Панеттьєрі.

Це з глибоким сумом, що ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гайден, – заявив він.

Батько також назвав доньку неймовірно світлою людиною, яка дарувала любов і радість близьким та мільйонам глядачів.

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Панеттьєрі померла 16 серпня. Їй було лише 36 років, а 21 серпня вона мала відсвяткувати 37-й день народження. Причина смерті наразі не розголошується.

Кар’єра Гайден

Гайден Панеттьєрі прийшла на телебачення ще у 1994 році – фактично тоді, коли інші діти тільки вчилися нормально вимовляти назву власної школи. Далі були One Life to Live, Guiding Light і поступовий перехід у кіно.

У дев’ять років вона вже озвучила принцесу Дот у Pixar – "Пригоди Фліка". Потім були "Пам’ятай Титанів", "Малкольм у центрі уваги", "Крижана принцеса" та інші проєкти.

А у 2006 році Панеттьєрі отримала роль, яка змінила все, – Клер Беннет у серіалі "Герої". Її героїня могла зцілювати себе, а сама Гайден завдяки цьому персонажу стала міжнародною зіркою.

Пізніше були "Крик 4", "Крик 6" та серіал "Нешвілл", у якому акторка знімалася всі шість сезонів — з 2012 до 2018 року.

Цього року Панеттьєрі також випустила мемуари "This Is Me: A Reckoning". У них вона відверто розповіла про дитинство в Голлівуді, славу, материнство, особисте життя та найважчі періоди.

Особисте життя та роман із Володимиром Кличком



Володимир Кличко та Гейден Панеттьєрі / Фото Facebook/Vasil Ponomariov



Українці знали Панеттьєрі не лише за кіно. У 2009 році вона познайомилася з Володимиром Кличком. Вона – голлівудська акторка, він – чемпіон світу з боксу. Пара виглядала так, ніби хтось випадково змішав два абсолютно різні фільми, але чомусь вийшов непоганий сюжет.

У 2013 році вони оголосили про заручини, а в грудні 2014-го у них народилася донька Кая Євдокія. Проте їх стосунки не склались.

У 2018 році Гайден Панеттьєрі передала Володимиру Кличку повну опіку над донькою. Рішення було болісним, але тоді акторка сама боролася із серйозними проблемами та проходила лікування.

У 2022 році вона відверто розповіла про залежність від алкоголю й опіоїдів та післяпологову депресію. За глянцевою картинкою Голлівуду, як виявилося, ховалося зовсім не казкове життя.

Нещодавно стало відомо про смерть акторки, що двічі зіграла кохану Елвіса Преслі.